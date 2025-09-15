원주시, 몰입형 디지털 전시 공간 '소금산 미디어아트센터' 개관

원주시, 소금산 미디어아트센터 개관

자연·기술이 만나는 몰입형 디지털 전시 공간

소금산그랜드밸리 통합센터서 열려

강원도 원주시는 15일 오후 3시 간현관광지 내 소금산그랜드밸리 통합센터 2층에서 '소금산 미디어아트센터' 개관식을 개최했다.

원강수 원주시장이 15일 간현관광지 내 소금산그랜드밸리 통합센터 2층에서 '소금산 미디어아트센터' 개관식에서 개회사를 하고 있다. 원주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 개관식은 원주의 자연환경과 첨단 디지털 기술이 융합된 전시·체험형 문화시설 개장을 시민들과 함께 기념하고, 새로운 디지털 기반 문화·관광 인프라를 널리 알리기 위해 마련됐다.

행사에는 원강수 원주시장을 비롯해, 기관·단체장, 지역 주민 등 총 100여 명이 참석했다. 이 자리에서는 사업 경과보고, 전시 콘텐츠 설명, 전시실 관람 등이 진행됐다.

소금산 미디어아트센터는 총 46억원의 예산이 투입된 몰입형 전시 체험시설로 ▲치악산과 섬강 ▲원주의 사계절 ▲빛과 자연 ▲소리의 힘 등을 주제로 디지털 미디어아트 기술을 활용한 감성적인 콘텐츠를 제공한다.

원강수 원주시장이 15일 간현관광지 내 소금산그랜드밸리 통합센터 2층에서 '소금산 미디어아트센터' 개관식에서 테이프 커팅을 하고 있다. 원주시 제공 원본보기 아이콘

전시관 3곳에는 다양한 영상·음향·인터랙티브 기술이 적용됐으며, 관람객은 움직임에 반응하는 상호 작용형 콘텐츠를 통해 단순한 감상을 넘어 색다른 체험과 몰입감을 느낄 수 있다.

운영시간은 오전 9시부터 오후 6시까지며, 입장료는 대인 5000원, 소인 3000원이다. 원주시민은 대인 2000원, 소인 1000원에 입장할 수 있으며, 소금산그랜드밸리 통합권 구매자는 무료로 관람이 가능하다. 자세한 사항은 시 홈페이지에서 확인할 수 있다.

시민들이 15일 '소금산 미디어아트센터' 개관식에 참석해 작품을 감상을 하며 즐거운 시간을 보내고 있다. 원주시 제공 원본보기 아이콘

원강수 원주시장은 "소금산 미디어아트센터는 원주의 자연환경과 첨단 기술이 융합된 새로운 문화관광 콘텐츠로, 시민과 관광객 모두가 쉽게 즐기고 체험할 수 있는 공간이 될 것"이라며 "원주시를 누구나 찾아오고 싶은 디지털 문화관광도시로 만들어 가겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>