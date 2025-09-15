美 20대 4명 중 1명은 성생활 '0'… '전자 아편' 원인 지목

1년간 성관계 안 한 젊은층 14년새 2배

젊은층 성생활 단절·동거 감소 뚜렷

디지털 환경이 친밀감 형성에 영향

미국에서 성관계를 정기적으로 갖는 성인의 비율이 역대 최저치를 기록하면서, 이른바 '성 불황(sex recession)' 현상이 뚜렷해지고 있다는 분석이 나왔다. 전문가들은 디지털 콘텐츠의 확산과 사회 구조 변화가 이러한 현상의 주요 원인이라고 진단했다.

뉴스위크는 최근 가족학연구소(IFS)가 발표한 조사 결과를 인용해 이같이 보도했다. 조사에 따르면 만 18~64세 성인 남녀 1000명 중 '주 1회 이상 성관계를 한다'고 응답한 비율은 전체의 37%로 나타났다. 이는 1990년의 55%에서 18%포인트 하락한 수치다.

성생활 감소 현상은 특히 젊은 세대에서 두드러졌다. 18~29세 응답자 중 최근 1년 동안 성관계를 하지 않았다고 답한 사람의 비율은 2010년 12%에서 지난해 24%로 두 배 증가했다.

같은 연령대에서 '파트너와 동거 중'이라고 답한 비율도 2014년 42%에서 2024년 32%로 감소했다. 이에 대해 IFS는 "젊은 남녀가 함께 사는 비율이 감소하면서 규칙적인 성생활을 이어가는 경우도 줄고 있다"고 해석했다.

스마트폰이 바꾼 인간관계…"전자 아편이 인간관계 대체"

디지털 환경의 변화에 따른 사회적 관계의 변화가 이러한 상황에 직접적인 영향을 미치고 있다는 지적이 나왔다. 보고서에 따르면 20~30대가 친구와 함께 보내는 시간은 2010년 주당 평균 12.8시간에서 2024년 5.1시간으로 절반 이상 급감했다. 특히 스마트폰과 SNS가 일상화된 2010~2015년 시기에 사춘기를 보낸 세대가 과거와 비교해 사회화에 덜 노출되면서 대인 관계와 친밀한 교류에 취약해졌다는 분석이 나왔다. 이는 성적 관계 형성에도 영향을 미친다는 지적이다.

기혼자들도 예외는 아니다. 결혼한 성인 중 '주 1회 이상 성관계를 한다'는 응답은 1996~2008년에는 59%에 달했으나, 2010~2024년 기간에는 49%로 감소했다. 이러한 추세는 특정 연령층에 국한되지 않고 전 세대에서 고르게 나타났다.

IFS는 보고서에서 디지털 혁명을 '전자 아편'이라고 표현하며, 디지털 콘텐츠 소비가 인간관계 형성을 저해하고 있다고 경고했다. SNS, 온라인 게임, 스트리밍 콘텐츠 등에 소비되는 시간이 늘면서 수면 시간은 줄고, 부부간 대화와 신체 접촉 등은 감소하는 경향이 있다는 것이다. 마크 레그네러스 텍사스대 사회학과 교수는 "사람들이 타인과 함께 보내는 시간을 점점 디지털 활동으로 대체하고 있다"고 짚었다.

전문가들은 이 같은 흐름이 단순한 개인의 사생활 문제를 넘어 사회 구조 전반에 영향을 미칠 수 있다고 경고한다. 미국 의회예산처(CBO)는 향후 30년 동안 미국의 합계출산율이 인구 유지에 필요한 2.1명에 크게 못 미치는 1.6명 수준에 머물 것으로 전망했다. '성 불황(sex recession)' 현상이 출생률 저하 등 국가 인구 구조에도 영향을 미치고 있다는 점에서 보다 적극적인 대응이 필요하다는 지적이다.

레그네러스 교수는 "우리는 점점 서로에게 무미건조하고 지루한 존재가 되어가고 있다"며 "이러한 인간관계의 단절은 결국 사회 통합을 저해하는 중대한 요인으로 작용할 수 있다"고 우려를 표했다.





