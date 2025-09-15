본문 바로가기
DS단석-켄텍, ESS 기술협력 업무협약

박형수기자

입력2025.09.15 16:09

자원순환 에너지 전문기업 DS단석 은 한국에너지공과대학교(켄텍)와 에너지저장장치(ESS) 기술협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.


업무협약을 통해 ESS 관련 공동연구 및 인적 교류 등을 추진한다. ESS를 비롯한 미래 에너지 분야에서 경쟁력을 확보하는 것을 목표로 한다. DS단석은 ESS 사업화를 위해 사업전략 구성 및 연구개발을 추진하고 있다. 켄텍과의 협업으로 ESS 제조 기반 구축을 비롯해 솔루션 개발에 속도를 낼 수 있을 것으로 기대했다.

지난 5월 DS단석은 켄텍과 차세대 원자력인 SMR·MMR(소형·초소형 원자로) 관련 공동연구를 골자로 MOU를 체결했다. ESS MOU 체결을 통해 양 기관이 긴밀한 협력을 이어나갈 수 있다고 전망했다.


DS단석 관계자는 "켄텍과 ESS 분야에서도 협력을 확대함으로써 더욱 긴밀한 정보 및 기술 교류를 이어나갈 것"이며 "ESS 사업화 전략 추진에 속도를 낼 수 있을 것"이라고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
