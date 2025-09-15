본문 바로가기
광주은행, 10월 2일까지 추석맞이 '외화환전' 이벤트

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.15 15:20

광주은행은 추석 명절을 맞아 외국통화 환전 시 최대 80% 환율 우대를 제공하는 '추석맞이 환전 이벤트'를 실시한다. 광주은행 제공

광주은행은 추석 명절을 맞아 외국통화 환전 시 최대 80% 환율 우대를 제공하는 '추석맞이 환전 이벤트'를 실시한다고 15일 밝혔다.


이번 이벤트는 다음 달 2일까지 3주간 진행되며, 개인 및 법인 고객을 대상으로 USD(미국달러), JPY(일본엔화), EUR(유로화) 3개 통화에 대해 환전 스프레드의 80% 우대 혜택이 제공된다. 환전 한도는 USD 1,000달러, JPY 10만엔, EUR 1,000유로다.

환전은 영업점 방문은 물론 인터넷뱅킹·스마트뱅킹·모바일웹뱅킹을 통해 사전 신청 후 지정한 영업점에서 수령할 수 있으며, 자세한 내용은 광주은행 홈페이지에서 확인할 수 있다.


김대석 외환사업부장은 "다가오는 추석 연휴를 맞아 해외여행을 준비하는 고객들을 위해 이번 환전 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 고객 성원에 보답하기 위해 더 많은 금융 혜택을 제공하며 고객과 함께하는 광주은행이 되겠다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
