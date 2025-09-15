의령군, '2026년 풍수해생활권 종합정비사업' 최종 선정

재해예방사업 1500억, 백야지구

정비사업비 398억원 각각 확보

경남 의령군이 행정안전부 주관 '2026년 풍수해생활권 종합정비사업' 공모에 최종 선정돼 지정 백야지구 정비사업비 398억 을 확보했다고 15일 밝혔다.

군은 이번 공모사업 선정을 포함해 신규지구 3개소를 포함한 총 16개 지구에 대해 총사업비 1500억원을 확보했으며, 2026년에는 280억 원을 투입해 재해예방사업을 점진적으로 추진할 계획이다.

이번에 확보한 예산은 전년도 대비 98억원이 증액된 규모로, 이는 중앙부처 및 경상남도와의 지속적인 협력, 그리고 의령군의 전략적인 공모사업 발굴 노력이 결실을 맺은 결과로 평가된다.

'풍수해생활권 종합정비사업'은 하천, 저수지, 급경사지 등 단위 시설별 재해위험요소를 종합적·일괄적으로 정비하는 대규모 국비 지원 사업이다. 사업 대상지로 선정되면 정비사업 추진을 위한 국비·도비 지원은 물론, 자연재해대책법에 따른 각종 행정적 지원도 함께 제공된다.

이번에 선정된 지정 백야지구는 백야천과 성당천의 반복적인 범람으로 인해 침수 피해가 지속되던 지역으로, 의령군은 이 지역에 대해 제방 축조, 배수펌프장 증설, 교량 재가설 및 신설, 유입수로 설치, 낙석방지망 설치, 재해예경보시스템 구축 등 재해위험 해소를 위한 핵심 기반시설을 집중 정비할 계획이다.

.

이와 함께 의령군은 ▲화정 덕교2지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(총사업비 11억원) ▲가례 개승 재해위험저수지 정비사업(총사업비 23억원) 등 기타 재해예방 관련 공모사업에도 연이어 선정되는 성과를 거두며, 소규모 재해위험 요소까지도 선제적으로 대응하고 있다.

의령군 관계자는 "올해 확보한 재해예방 예산은 역대 최대 규모로, 이는 군민의 생명과 재산을 지키기 위해 추진한 전략적 정책의 성과"라며 "앞으로도 중앙정부 및 경상남도와의 긴밀한 협력을 통해 국비 확보에 적극적으로 나서고, 보다 체계적이고 실효성 있는 재해예방사업을 지속 추진해 나가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>