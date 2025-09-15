[오늘의신상]"한정판 황금색 스팸"…CJ제일제당, 추석 선물세트 186종

선물세트 브랜드 '르 구떼' 론칭

다양한 스팸 선물세트, 디저트 선물세트도 출시

CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 242,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 12,422 전일가 242,000 2025.09.15 09:28 기준 관련기사 코스피 시총 규모별 지수 정기변경…7개 종목 대형주 편입사조그룹, 공시 첫해부터 '상생 낙제점'…하청업체 대금 절반만 현금 결제'교자국' 日 재도전 나선 '비비고'…세계2위 냉동만두 시장 설욕전 전 종목 시세 보기 close 이 추석을 맞아 선물세트 186종을 선보인다고 15일 밝혔다.

먼저 '스팸 선물세트'를 특별하게 선물하고 싶은 소비자들을 위한 제품을 준비했다. 스팸 선물세트는 네이버 '해피빈', 라이프스타일 브랜드 '벨리곰' 등과 협업해 귀여운 디자인으로 내놨다. 네이버 해피빈 스팸 선물세트는 판매 수익금의 일부가 네이버 해피빈을 통해 돌봄결손아동에게 전달된다는 의미도 있다. 골드바 패키지에 황금색 스팸이 담겨있는 '스팸 골드바 에디션'과 CJ더마켓에서만 판매하는 '스팸 슈퍼문 에디션' 등 한정판 선물세트도 출시했다.

CJ제일제당 추석 선물세트. CJ제일제당 AD 원본보기 아이콘

2023년 추석부터 대한민국 식품 명인들의 제품을 선보인 상생 선물세트 브랜드 '제일명인'도 타 브랜드와 콜라보하며 라인업을 확장했다. CJ제일제당은 안성재 셰프가 사용해 유명해진 프리미엄 장류 브랜드 '무량수'와 협업해 고추장·간장·된장이 담긴 '무량수 전통장 세트'를 출시했다. 또한 '제일명인 예천 참기름'과 세라믹 전문 브랜드 '오덴세'의 소스볼이 담긴 콜라보 선물세트도 선보였다.

한과 명인의 노하우가 담긴 '제일명인 개성약과'와 저당 트렌드에 맞춘 '제일명인 저당양갱' 등 디저트류를 선보이며 새로운 선물세트 시장에도 진출한다. 이번 신제품들은 한국 전통 문양을 연상하게 하는 감성적인 패키지로 K-디저트를 선물하고자 하는 외국인 방문객들의 기념품이나 일상 선물로도 제격이다.

새로운 선물세트 브랜드 '르 구떼(Le Gouter)'를 론칭해 프리미엄 라인업을 강화했다. '구떼'는 프랑스어로 '미식'이라는 뜻으로, 해외 각지의 미식 경험을 선물세트를 통해 전달한다는 의미를 담았다. 유럽 백화점을 연상하게 하는 패키지 디자인으로 고급스러움을 더했고, 이탈리아의 '갈란티노'와 스페인의 '노블레자 델 수르' 등 프리미엄 올리브유 브랜드의 제품들로 미식의 즐거움을 제공한다.

건강 선물세트도 마련했다. 명절 스테디셀러 '한뿌리'는 브랜드를 리뉴얼했다. 전통을 현대적으로 해석하는 '힙트레디션' 트렌드를 반영한 로고와 패키지 디자인으로 고급스러움을 더했으며, 흑삼과 부원료 3종을 배합한 '흑삼 윤옥고 스틱', 침향과 녹용 등을 쓴맛 없이 부드럽게 먹을 수 있는 환 형태 제품 '흑삼단 침향환'을 새롭게 선보인다.

심형진 CJ제일제당 선물세트 마케팅 담당자는 "점점 다양해지는 소비자들의 선물세트 소비 트렌드에 맞춰 소비자 선택권을 대폭 늘렸다"며 "명절에 선물세트로 소중한 마음을 전달하시길 바란다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>