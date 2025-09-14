본문 바로가기
[내일날씨]월요일 낮 최고 32도…다시 더워진다

장희준기자

입력2025.09.14 17:23

시계아이콘00분 28초 소요
중부 일부 지역 폭염주의보 발령될 듯

월요일인 15일은 서해상에서 동진하는 고기압 영향권에 놓이면서 다소 더워지겠다. 아침 최저기온은 19∼24도, 낮 최고기온은 28∼32도일 것으로 예상된다.


주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 22도와 30도, 인천 22도와 29도, 대전 21도와 31도, 광주·울산 22도와 30도, 대구 22도와 32도, 부산 24도와 30도다.

서울 중구 남대문 시장 인근 건물에 에어컨 실외기가 설치되어 있다. 윤동주 기자

서울 중구 남대문 시장 인근 건물에 에어컨 실외기가 설치되어 있다. 윤동주 기자

현재 제주 해안과 전남·경남 일부에 폭염주의보가 내려졌는데 15일에는 중부 지방에도 폭염주의보가 내려지는 곳이 있겠다. 폭염주의보는 일 최고 체감온도가 33도 이상인 상황이 이틀 이상 지속할 것으로 예상되면 발령된다. 제주해안과 서해안, 남해안에는 열대야도 나타날 것으로 예상된다.


한낮에는 대부분의 지역에 오존이 짙겠다. 국립환경과학원은 15일 강원과 광주, 대구, 제주를 제외한 전국 오존 농도가 '나쁨' 수준으로 짙을 것으로 내다봤다.


제주에는 15일 가끔 비가 내리겠다. 전남에도 오후까지, 경남에는 오전부터 오후까지 오락가락 비가 오겠다. 예상 강수량은 제주 10∼50㎜, 전남해안 5∼20㎜, 광주·전남내륙 5㎜ 안팎, 경남 5㎜ 미만으로 제주를 제외하면 많지 않겠다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
