본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

논산 농산물, 인도 진출 발판 삼아 글로벌 도시로 도약

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.09.12 16:34

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


논산시·인도 농업금융공사 업무협약…농가 소득·경쟁력 강화 기대

논산 농산물, 인도 진출 발판 삼아 글로벌 도시로 도약
AD
원본보기 아이콘

충남 논산 농산물이 인도 진출을 발판으로 글로벌 시장을 향해 도약한다.


논산시는 지난 11일 시청 상황실에서 인도 농업금융공사(AFC India Limited)와 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다.

이에 따라 시는 농산물 수출 확대와 국제 교류 협력 강화에 나선다.


이번 협약에 따라 양 기관은 ▲우수 신선 농산물·가공식품 교류 및 수출 협력 ▲상호 시장 진출 안정화 및 지위 확대 ▲농업 무역 강화를 위한 다각적 협력 등을 추진하기로 했다.


협약식에는 백성현 시장과 AFC India 모리스 나탄 고문, Dronii Exim 샤부딘 초우드하리 대표 등 주요 인사가 참석해 양국 농업 협력 비전을 공유했다.

백성현 시장은 "논산은 고품질 농산물로 세계 시장에서 인정받는 도시로 성장할 것"이라며 "이번 협약이 지역 농가의 소득 증대와 농업 경쟁력 강화로 이어지는 전환점이 될 것"이라고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"하루 세 잔만 마셔도 혈당·체중·염증 잡는다"…'천연 위고비' 정체는? "하루 세 잔만 마셔도 혈당·체중·염증 잡는다"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"언제 들어오나요?"…2시간 만에 완판된 김희선 와인

"돈 벌려고 돈 쓴다"…사교육비 연 455만원 쓰는 취준생들

"0세 영아도 월세 받는 건물주"…미성년자 3313명 임대소득 594억 '역대 최대'

"창문 내리고 빤히…" 고속道 가면남 정체는 '외국인 교사'

삼계탕 30인분 예약 '노쇼'…식당 사장님의 아름다운 대처

"내 미모의 비결은 한국"…한 달 동안 뭘 하길래?

올해 신종사기범죄 9568건…절반도 못 잡았다

새로운 이슈 보기