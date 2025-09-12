"양자컴퓨팅·AI·국방 확장”…현장서 본 전략기술 선제 투자 필요성

국가전략기술 체계 고도화 산업계 포럼 열려

“기술패권은 국가안보 문제”…산업계·학계, 전략기술 고도화 해법 제시





"기술패권은 단순한 산업 문제가 아닌 국가안보와 경제질서 전반을 흔드는 핵심 이슈다."

박인규 과기정통부 과기혁신본부장이 12일 열린 국가전략기술 체계 고도화 산업계 포럼에서 축사를 하고 있다. 과기정통부. AD 원본보기 아이콘

최원석 대외경제정책연구원 연구위원은 12일 한국산업기술진흥협회(회장 구자균)와 대한상공회의소(회장 최태원)가 공동 개최한 '국가전략 기술 체계 고도화 산업계 포럼'에서 이렇게 강조하며 "정부는 장기적 연구환경 조성, 보조금 규제 대응, 해외시장 진출 전략까지 아우르는 종합적 프레임워크를 구축해야 한다"고 말했다.

전략기술 체계 고도화를 위한 현장의 의견을 수렴하기 마련된 이 날 포럼에서는 민·관·학·연 전문가가 모여 전략기술 관련 현안 과제를 공유하고 신속한 기술 주권 확보 및 이를 위한 정부 정책 방향성을 논의했다.

산업계는 정부의 '선택과 집중' 전략을 주문했다. 정병찬 한화로보틱스 대표는 "정부가 3~4개 핵심 분야에 과감히 집중하면서도, 미래 가능성을 탐색할 수 있는 기반 기술 분야(6~7개)에는 최소한의 생태계를 유지할 필요가 있다"고 말했다.

조민국 오스템임플란트 상무는 "AI 기반 검사·제조 성과가 확산하려면 중소·중견업체가 활용할 테스트베드와 공동 인프라가 절실하다"고 제안했다.

자동차 업계의 목소리도 나왔다. 배홍용 HL만도 부사장은 "자율주행과 센서 분야 기술은 로봇, 국방산업으로 확장 가능하다"며 "국방 분야 진출을 위한 규제 완화와 특례 지원이 필요하다"고 밝혔다.

최준기 대동 AI LAB 대표는 "중소기업의 AI 전환을 가속하기 위해 데이터 인프라와 인력 양성까지 포함하는 입체적 지원 전략이 요구된다"고 강조했다.

학계를 대표한 이준구 KAIST 교수(큐노바 대표)는 "양자컴퓨팅은 예상보다 2~3배 빠른 속도로 발전 중"이라며 "과거 IT산업처럼 정부 주도의 초기 투자로 글로벌 경쟁에 대비해야 한다"고 말했다.

정부도 현장의 의견을 수렴하겠다고 밝혔다. 박인규 과기정통부 과학기술혁신본부장은 "대한민국의 지속 성장은 기술에 기반한 기업 발전에서 비롯된다"며 "민간과 협력해 국가전략기술 생태계를 강화하겠다"고 말했다. 신소영 과기정통부 전략기술육성과장은 "연구현장의 수요를 반영해 전략기술을 재편하고, 기술패권 경쟁에서 반드시 확보해야 할 분야를 중심으로 NEXT 전략기술을 선제적으로 준비하겠다"고 밝혔다.

고서곤 한국산업기술진흥협회 상임부회장은 "민·관 간 긴밀한 협력이 무엇보다 중요하다"며 "기업의 목소리가 정책에 반영되도록 가교 역할을 강화하겠다"고 강조했다.





백종민 테크 스페셜리스트 cinqange@asiae.co.kr



