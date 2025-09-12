대전시, 개발제한구역 내 주민에 쓰일 국비 66억원 확보

누리길·여가녹지 조성하는 환경·문화사업 3건(35억원)

대전시가 개발제한구역 내 주민들의 생활 불편 해소와 복지 향상에 쓰일 국비 66억 원을 확보했다.

이는 전국 3위 성과로 올해 확보한 51억 3000만 원보다 14억 4000만 원(28%) 늘어난 규모다. 국가 재정 상황이 어려워 대부분 지자체의 예산이 줄어든 가운데 이룬 성과라는 점에서 의미가 크다.

시는 이번 성과를 위해 공모사업 중심의 국비 확보 전략을 마련하고, 주민지원사업 평가위원으로 구성된 전문가 컨설팅을 최초로 도입하는 등 다각적인 노력을 기울였다.

이번에 선정된 주요 사업은 ▲도로 정비 등 생활 편익 사업 1건(18억 원) ▲개발제한구역 주민지원사업 발굴 용역 1건(2억 원) ▲누리길 및 여가 녹지를 조성하는 환경·문화사업 3건(35억 원) ▲생활공원 조성사업 1건(11억 원) 등이다.

특히 주민지원사업 발굴 연구용역에 국비 2억 원이 반영되면서, 앞으로 주민 소득 증대와 복지 증진을 위한 신규 사업 발굴 및 국비 확보 전략 수립에도 속도가 붙을 전망이다.

이장우 대전시장은 "어려운 여건 속에서도 국비 확보 성과를 낸 직원들에게 감사드린다"며 "이번 국비 확보가 개발제한구역 내 주민들의 생활 불편 해소와 복지 향상에 크게 기여할 것"이라고 말했다.

이어 "앞으로도 주민들에게 실질적인 도움이 되는 다양한 사업을 발굴하고 국비 확보에도 최선을 다하겠다"고 강조했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>