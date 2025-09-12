유안타증권, '유동원 글로벌 랩' 시리즈 잔고 1조 돌파

유안타증권 대표 해외투자 랩(Wrap) 상품

유안타증권의 대표 해외투자 랩(Wrap) 상품인 '유동원 글로벌 랩 시리즈' 잔고(투자자별 일임자산 합계) 규모가 11일 1조원을 돌파했다.

총 5개 상품의 유동원 글로벌 랩 시리즈는 글로벌자산배분본부의 자산배분모델을 바탕으로 고객의 투자성향과 글로벌 시장 흐름에 맞는 맞춤형 포트폴리오를 제공함으로써, 해외투자를 고민하는 많은 투자자에게 도움을 주고 있는 유안타증권의 대표 해외투자 랩 상품이다.

유동원 랩은 2019년 다양한 자산군에 분산 투자해 안정성과 성장성을 동시에 추구하는 '글로벌 자산배분 랩' 출시에 이어 2020년에는 성장 잠재력이 큰 글로벌 대표 기업에 집중적으로 투자하는 '글로벌 홈런 랩'과 채권, 금 등 저변동성 자산 비중을 높여 안정성을 강화한 '글로벌 안타 랩'을 잇달아 선보였다.

2023년에는 투자자들이 쉽게 전문적인 해외투자에 접근할 수 있도록 최소가입조건을 낮춘 '글로벌 적립식 랩'을 출시했으며, 앞선 4월에는 미국 시장을 넘어 아시아 주요 시장의 상장 기업에 투자하는 '아시아 홈런 랩'을 공개하며 전략적인 지역 분산 투자 효과까지 제공하고 있다.

신남석 리테일사업부문 대표는 "유안타증권은 2023년부터 금융상품 중심의 리테일 수익 구조 개편을 꾸준히 추진하면서 경쟁력 있는 금융상품을 제공하기 위해 노력해 왔다"며 "당사에서만 가입 가능한 유동원 랩이 유안타증권의 대표 상품 중 하나로 자리매김하며 랩 잔고 1조원을 돌파한 것은 매우 고무적인 성과"라고 말했다.

유동원 랩 운용을 이끄는 유동원 글로벌자산배분본부장은 "고객분들이 지속적으로 보내주신 신뢰의 성과로 2024년 약 2280억원에 이어 올해는 8월까지 약 2800억원이 순유입 되는 등 해를 거듭할수록 유동원 랩 유입 규모가 증가하고 있다"며 "앞으로도 체계적인 자산배분과 철저한 리스크 관리로 안정성과 성장성을 동시에 추구하는 운용을 이어가겠다"고 말했다.

유동원 랩은 유안타증권 전국 지점 및 티레이더M(MTS)을 통해 가입할 수 있으며, 자세한 사항은 지점과 고객센터로 문의하면 된다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



