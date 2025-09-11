김진태 지사 "양양공항 정기노선 곧 재개…안정적 정착 지원 확대"

파라타항공, 국토부 항공운항증명 최종 발급받아 운행 초읽기

강원도·양양공항·파라타항공·양양군과 함께 취항 점검 실시

강원특별자치도(도지사 김진태)는 11일 파라타항공 제주노선 취항을 앞두고 양양국제공항에서 양양공항, 파라타항공, 양양군과 함께 취항 점검을 실시했다고 밝혔다.

김진태 강원특별자치도지사가 11일 파라타항공 제주노선 취항을 앞두고 양양국제공항에서 양양공항, 파라타항공, 양양군과 함께 취항 점검을 실시하고 있다. 강원특별자치도 제공 AD 원본보기 아이콘

파라타 항공은 지난 3월 국토교통부로부터 항공운송사업자 변경 면허를 취득한 뒤 7월 31일 1호기(A330) 도입, 8월 11일 비상탈출시험 통과, 8월 22일 항공기 시범 비행 완료, 9월 6일 2호기(A320) 도입을 차례로 마쳤다.

이어 9월 8일 국토교통부로부터 항공운항증명(AOC)을 최종 발급받으며 취항에 필요한 모든 행정절차를 완료했다.

항공운항증명은 면허를 받은 항공사가 안전 운항을 위한 인력·시설·정비 체계를 제대로 갖췄는지를 종합적으로 확인하는 절차다.

이날 취항 점검에서는 9월 말로 예정된 제주노선 첫 취항에 대비해 ▲탑승장과 출·도착 동선 등 국내선 이용 시설 ▲제주 정기노선 운항 및 증편계획 ▲국내외 여행사와의 협업을 통한 국제노선 취항계획 등 도민 항공편의 확대 방안 ▲공항과 터미널을 연결하는 버스의 안전 운행 대책 등을 관계기관이 함께 확인했다.

김진태 지사는 "양양공항이 지난 2년간 사실상 문을 닫고 있었지만, 이제 새로 시작하는 파라타 항공이 모든 준비를 마치고 양양~제주 노선 취항을 앞두고 있다"며 "향후 김포, 일본, 동남아까지 확대된다면 양양공항이 거점 공항으로 발전할 수 있을 것"이라고 말했다.

이어 "도에서도 정기편, 부정기편, 인바운드 노선에 대한 재정지원을 점차 확대해 나갈 계획"이라며 "과거의 어려움이 되풀이되지 않도록 앞으로도 항공사 대표분들과 긴밀한 협의를 이어가겠다"고 덧붙였다.

한편, 파라타 항공은 앞으로 국내선과 일본·베트남 등 동북·동남아 중거리 노선 운항을 시작으로 2026년부터 장거리 노선까지 순차적으로 확대해 나갈 계획이다. 이를 통해 양양공항 활성화에 기여하는 한편, 글로벌 여행사와 협업해 외국인 관광객 유치를 위한 전세기도 운항할 방침이다.





양양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



