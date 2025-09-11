본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

중노위 "신성자동차, 노조 업무 배제는 부당노동행위"

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.11 15:04

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
금속노조 광주전남지부 신성자동차회가 광주 서구 화정동 신성자동차 화정전시장에서 '조합원 표적해고 규탄'기자회견을 개최하고 있다. 금속노조 광주전남지부 제공

금속노조 광주전남지부 신성자동차회가 광주 서구 화정동 신성자동차 화정전시장에서 '조합원 표적해고 규탄'기자회견을 개최하고 있다. 금속노조 광주전남지부 제공

AD
원본보기 아이콘

중앙노동위원회가 노동조합 조합원들을 당직 업무에서 배제하고 단체교섭을 거부한 신성자동차의 행위를 부당노동행위에 해당한다고 판정했다.


11일 전국금속노동조합 광주전남지부에 따르면 중노위는 지난 7월 28일 노조가 신청한 부당노동행위 구제 재심에서 신성자동차의 행위를 부당노동행위로 인정한다는 결정을 내놨다.

사측인 신성자동차는 노조 조끼를 착용했다는 이유로 3차례의 업무 회의에서 조합원들을 배제했고, 단체교섭을 거부했다.


노조는 이러한 행위에 대해 전남지방노동위원회에 구제신청을 내 부당노동행위라고 인정받았으나, 신성자동차는 초심 판정을 취소해달라는 재심 신청을 냈다.


중노위는 쟁의행위 일환이자 정당한 행위인 노동조합 조끼 착용을 이유로 업무 회의에서 조합원들을 퇴장시키는 것은 노조 운영을 방해하려는 부당노동행위라고 봤다. 또 업무가 바쁘다거나 회사 내부 일정으로 단체교섭에 응하지 않은 것은 정당한 교섭 불응 이유가 아니라고 판단했다.

금속노조 광주전남지부는 "이번 중노위 판정을 계기로 특수고용노동자들이 정당한 노조 활동을 할 수 있기를 바란다"며 "사측은 노동위의 구제 명령에 따라 조합원들을 구제해야 한다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다이소에 보이면 무조건 사야"…사용 후기 난리난 '2000원' 꿀템 "다이소에 보이면 무조건 사야"…사용 후기 난리난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

민감한 세계 MZ들이 추앙하는 '이 음료'먹고 난 뒤 "어지럽다" 속출

中 '드림콘서트' 취소…끝나지 않은 '한한령'

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?" 50년째 사랑받는 국민간식 4총사

청첩장 대신 알림장…결혼식 비용 부담에 '노웨딩'

"0세 영아도 월세 받는 건물주"…미성년자 3313명 임대소득 594억 '역대 최대'

'게임 체인저' AI의 등장위조품 싹 다 잡아낸다

한은 "6·27 대책 이후 과열 진정세…추세적 안정 아직 아냐"

새로운 이슈 보기