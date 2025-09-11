李대통령 "주거·교통·양육 등 7대 분야, 과감한 생활비 절감 대책 수립해야"

취임 100일 기자회견 이후 대수보 회의 주재

'초등생 납치 유괴' 사건 대책 수립 당부

KT 무단 소액결제 사건, 책임 명확하게 해야

이재명 대통령은 11일 "코스피가 사상 최고치를 경신하는 등 여러 경제지표가 개선되고 있지만 우리 국민의 삶은 팍팍하다"면서 "주거, 교통, 양육, 교육, 문화, 통신, 에너지 등 7대 핵심 민생 부분에 대한 과감한 생활비 절감 대책을 수립해야 한다"고 강조했다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 취임 100일 기자회견을 마친 직후 용산 대통령실에서 수석보좌관회의를 주재하고 이같이 밝혔다. 그러면서 이 대통령은 "내년 예산에 관련 사업이 포함돼있는데 이에 만족할 것이 아니라 개선이 필요하거나 집행이 가능한 부분이 없는지 점검해야 한다"면서 "언제나 말씀드리지만 민생 해답은 책상 위에 있는 게 아니라 현장에 있다"고 말했다. 이어 이 대통령은 "국민의 삶을 실제로 긍정적으로 변화시키기 위한 적극적인 태도를 견지해달라"고 부연했다.

최근 초등학생 납치 유괴 사건과 관련한 대책 수립도 당부했다. 이 대통령은 "초등학생 유괴 사건에 대해 국민이 우려를 가진 만큼 우려를 불식할 수 있도록 신속한 수사 대책을 수립해 달라"고 했다. 특히 이 대통령은 "국민 안녕에 대해서는 과잉 대응이 안 하는 것보다 백배 더 낫다. 즉각적인 행동과 실천으로 신뢰를 회복해야 한다"고 강조했다.

일파만파 확대하고 있는 KT 무단 소액결제 사건에 대한 언급도 나왔다. 이 대통령은 "사건이 계속 발견되고 있고, 사건 은폐, 축소 의혹도 제기됐다"면서 "책임을 명확하게 해야 한다"고 말했다. 그러면서 "소 잃고도 외양간조차도 안 고치는 것은 심각한 문제"라며 "기업은 보안 투자를 불필요한 비용이라고 생각하지 않는지 돌아봐야 한다"고 덧붙였다.





