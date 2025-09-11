본문 바로가기
인천 옛 도림고 건물 청소년특화시설로 탈바꿈…12월 착공

박혜숙기자

입력2025.09.11 13:23

00분 23초 소요
인천 남동구 도림동 옛 도림고등학교 건물을 청소년특화시설로 꾸미는 리모델링 공사가 오는 12월 시작된다.


인천시는 지난해 설계 용역에 착수해 현재 마무리 단계이며, 총사업비 243억원을 들여 2028년 상반기 준공할 예정이다.

시는 청소년들이 직업체험, 문화예술, 과학정보, 환경 등 다양한 활동을 할 수 있도록 전문 시설과 설비를 갖춘 계획이다. 5층 규모 본관과 3층 규모 별관으로 구성해 청소년 전용 창의적인 문화공간으로 탈바꿈시킨다.


옛 도림고등학교 전경. 인천시

본관에는 가상현실(VR)·증강현실(AR) 체험 공간과 로봇·코딩실, 다목적 공방, 촬영 스튜디오, 댄스 연습실 등이 조성된다. 별관은 카페, 도서관, 소규모 체육관으로 꾸며져 청소년뿐만 아니라 시민 누구나 함께 활용할 수 있는 복합공간으로 거듭나게 된다.


인천시 관계자는 "청소년들이 창의적 역량을 개발하고 꿈을 키워가는 공간이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
