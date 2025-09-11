남원시, '국제드론제전' 부서별 추진상황 보고회

내달 16~19일 남원종합스포츠타운 일원

전북 남원시는 지난 10일 시청에서 '2025 남원국제드론제전 with 로봇'의 성공적 개최를 위한 부서별 추진상황 보고회를 진행했다.

남원시 제공

11일 시에 따르면 이번 보고회는 남원시장 및 각 부서장들이 참석, 행사 추진 과정에서 각 부서가 담당하는 업무별 진행 상황을 공유하고, 남은 기간 동안 필요한 협업 과제를 점검하기 위한 자리로 마련됐다.

'2025 남원국제드론제전 with 로봇'은 내달 16~19일 4일간 남원종합스포츠타운 일원에서 개최된다. 주요 행사로는 DFL 국제 드론레이싱 대회, 국토부 장관배 드론 레이싱 대회, 전시 컨퍼런스, 드론 공연 및 체험 페스티벌, 글로컬 푸드 페스티벌 등 다채로운 프로그램이 준비돼 있다.

특히 올해는 전 세대가 즐길 수 있는 드론·로봇 체험 프로그램이 확대됐고, 어린이를 위한 핑크퐁 팝업 놀이터, 다문화 푸드존 등 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 공연 및 먹거리 축제가 결합돼 글로벌 드론 축제로 거듭날 예정이다.

이날 보고회에서는 교통, 안전, 홍보, 시설, 행사 운영 등 세부 분야별 상황이 공유됐으며, 부서 간 긴밀한 협업을 통해 보다 완성도가 높은 축제를 위해 한 걸음 더 나아가자는 의지를 다졌다.

최경식 시장은 "부서별 철저한 준비와 협업을 통해 시민과 관광객 모두가 만족할 수 있는 세계적인 드론 축제를 만들어가겠다"며 "행사까지 남은 기간 동안 최선을 다해 준비하겠다"고 말했다.





