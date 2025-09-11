동두천시, 내년 생활임금 시급 1만1100원 결정…2.9% 인상

경기 동두천시(시장 박형덕)는 8일 생활임금위원회를 열고 2026년도 생활임금을 올해보다 2.9% 인상된 1만1100원으로 결정했다고 11일 밝혔다.

생활임금제는 최저임금을 보완해 근로자가 인간다운 생활을 누릴 수 있도록 적정 임금 수준을 정하고, 실질적인 서민 복지 향상을 도모하는 제도다.

이번 생활임금은 2026년 최저임금 인상률과 시 재정 여건 등을 종합적으로 고려해 산정됐다. 근로자 1인 기준 월 급여(209시간 기준)로 환산하면 231만9900원으로, 내년도 최저임금 월 환산액보다 16만3020원이 많아 생계 안정에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

박형덕 동두천시장은 "생활임금이 저임금 근로자의 소득격차 해소에 보탬이 되고, 실질적인 삶의 질 향상으로 이어지기를 바란다"고 말했다.





동두천=이종구 기자



