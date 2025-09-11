중기부, 6000억 규모 모태펀드 추가 선정…AI 유니콘 육성 박차

'2025년 모태펀드 2차 정시 출자' 운용사 최종 선정

쿠팡도 '넥스트 유니콘 프로젝트 스케일업 펀드'에 대규모 출자

올해 모태펀드 2차 정시 출자 사업을 통해 6000억원 규모의 벤처펀드가 선정됐다. 글로벌 인공지능(AI)·딥테크 기술패권 경쟁이 가속화되는 상황 속에서 국내 유망 벤처·스타트업이 창업 단계에서 스케일업까지 성장할 수 있도록 대규모 집중 투자를 지원할 계획이다.

중소벤처기업부는 11일 '2025년 모태펀드 2차 정시 출자' 사업의 운용사 선정을 마쳤다고 밝혔다. 6.5대 1의 경쟁률을 보였던 이번 출자사업에서는 모태펀드가 3100억원을 출자해 15개 펀드 6000억원 규모의 벤처펀드를 선정했다. 선정된 펀드는 3개월 내 결성하는 것을 전제로 진행해, 올해 안에 결성 완료 및 투자 개시를 목표로 할 예정이다.

이번 2차 정시 출자사업의 핵심은 넥스트 유니콘 프로젝트다. AI·딥테크 분야 전문 기술인력 창업기업을 대상으로 초기 투자를 지원하는 '넥스트 유니콘 프로젝트 스타트업 펀드'가 9개 펀드, 2600억원 규모로 선정됐다. 급변하는 딥테크 분야에서 경쟁 우위를 선점하기 위해, 산업·연구 경력을 보유한 전문인력이 창업한 유망 스타트업에 중점 투자될 예정이다.

AI·딥테크 분야 기업에 평균 100억원 이상 스케일업 투자를 지원하는 '넥스트 유니콘 프로젝트 스케일업 펀드'는 2개 펀드, 3100억원 규모로 선정됐다. 이 펀드는 중기부 지원사업 참여기업 중 공공기관이 우수 성과기업으로 추천한 기업에 중점 투자될 수 있도록 연계할 계획이다. 쿠팡도 이 스케일업 펀드에 대규모로 출자했다. 모태펀드 750억원, 쿠팡 750억원 출자로 넥스트 유니콘 프로젝트 AI융합 스케일업펀드가 1500억원 규모로 조성될 예정이다. 쿠팡이 그간 축적한 AI 기술 기반 노하우를 바탕으로 국내 AI 산업 발전에 기여할 수 있는 후배 기업을 육성한다는 취지이다.

이 밖에 '창업초기 소형 펀드'가 4개 펀드, 201억원 규모로 선정돼 AI·딥테크 뿐만 아니라 일반 초기기업에도 투자금이 공급될 수 있도록 지원할 예정이다. 창업기획자, 창조경제센터, 대학기술지주 등이 유망 스타트업의 발굴부터 보육, 투자까지 전주기를 지원해 창업 생태계에 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.

한성숙 중기부 장관은 "이번 출자사업 선정 결과는 정부의 AI·딥테크 유니콘 육성 정책에 민간이 적극 호응했다는 점에서 의미가 크다"며 "정부가 발굴·지원한 유망 기업이 향후 국가 성장동력을 책임질 글로벌 선도 기업으로 성장할 수 있도록 모태펀드가 지원을 확대해나가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>