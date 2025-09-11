본문 바로가기
수원시 10일 경기대서 '정책 청년참여단' 발대식

이영규기자

입력2025.09.11 08:34

경기 수원시가 10일 경기대학교 덕문관에서 '제5기 수원시 정책 청년참여단' 발대식을 개최했다.


수원시 정책 청년참여단은 경기대 행정학과 '정책혁신세미나' 수업(교수 박현욱)을 수강하는 학생 20명으로 구성된다. '청년이 주도하는 수원시 정책 개발'을 목표로 한다.

정책혁신세미나 수업은 수원시 정책 제안·발표 등 팀 과제 수행, 수원시 6급 팀장 멘토와 함께하는 멘토링, 대학생 행정실무 인턴십 등으로 이뤄진다.


수원시 정책 청년참여단 발대식 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 수원시 제공

수원시 정책 청년참여단 발대식 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 수원시 제공

원본보기 아이콘

관·학이 협력해 운영하는 정책 청년참여단은 학생들이 지역사회에서 해결이 필요한 문제를 발굴하고, 시민참여 플랫폼 새빛톡톡을 활용해 맞춤형 정책을 제안하는 프로그램이다.


앞서 1·2기는 아주대에서, 3기는 경기대에서, 4기는 아주대에서 운영됐다. 5기는 경기대에서 진행된다.

이날 발대식에는 현근택 수원시 제2부시장, 박현욱 경기대학교 행정학과 교수, 정책 청년참여단 학생, 관계자 등이 참석했다.


현근택 수원시 제2부시장은 "청년들이 다양한 시각으로 정책을 제안하고, 실제 부서에서 정책화하는 사례가 많아지길 바란다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
