외유성 출장 막는다 … 경남도의회, 공무 국외 출장 전 과정 공개

경남도의회가 도의원들의 공무 국외 출장의 전 과정을 도민에게 공개하기로 뜻을 모았다.

도의회는 10일 열린 제426회 임시회 2차 본회의에서 의회운영위원회 위원장인 정규헌 의원이 제안한 '공무 국외 출장 조례 전부개정 조례안'을 만장일치로 의결했다.

경남도의회. 이세령 기자 AD 원본보기 아이콘

이 개정 조례안은 공무로 국외 출장을 가는 도의원이 출국 45일 전까지 출장 계획서를 작성해 도의회 누리집에 공개하고 귀국 후 15일 내 제출하는 결과 보고서와 심의자료 등도 의회 누리집에 올리도록 규정한다.

또 공무 국외 출장 심사위원회는 방문 기관, 직원 명단, 비용 등도 통합 심사하며 계획이 바뀌면 재심사를 받게 하는 내용도 담겼다.

아울러 숙박, 항공, 차량 임차, 통역 등 심사위가 필요하다고 의결한 사항 외 다른 지출을 금지하는 내용도 포함됐다.

도민들은 공개된 계획서 등을 서면이나 누리집 게시글 등을 통해 확인한 후 의견을 제시할 수 있다.

이에 따라 그동안 형식에 불과하다는 지적을 받은 출장 심사 제도가 강화되고 '외유성 출장' 논란을 사전에 방지할 거라는 기대가 나오고 있다.

정 의원은 "공무 국외 출장의 사전, 사후 절차를 정비하고 관련 계획서, 결과 보고서, 심의자료 등을 공개함으로써 출장계획 수리부터 결과 보고에 이르는 전 과정을 더 투명하고 책임 있게 운영해 도민 신뢰를 높이는 제도적 기반을 마련하고자 한다"라고 제안 이유를 밝혔다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>