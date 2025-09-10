본문 바로가기
SK증권, 연금저축 ETF 적립식 자동 매수 서비스 출시

조슬기나기자

입력2025.09.10 15:34

SK증권은 연금저축 상장지수펀드(ETF) 적립식 자동 매수 서비스를 출시하고 관련 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다. 이번 서비스 출시로 연금저축 투자자는 매번 ETF를 직접 매수하지 않고 정기적으로 자동 투자할 수 있게 됐다.


SK증권은 서비스 출시를 기념해 오는 30일까지 연금저축 계좌를 최초 신규 개설하고 10만원 이상 순입금한 고객에게는 선착순으로 신세계상품권 1만원(100명)을 증정한다.

또한 기존 및 신규 고객을 포함해 300만원 이상 순입금한 고객 중 선착순 300명에게는 조건에 따라 최대 3만원의 신세계상품권을 지급한다. 타사에서 연금저축을 이전하는 경우에는 순입금액을 2배로 인정해 더 큰 혜택을 준다.


연금저축 계좌로 SK증권이 지정한 금현물 ETF를 순매수한 고객을 대상으로 특별 이벤트도 마련했다. 해당 ETF를 200만원 이상 순매수 시 문화상품권 1만원(500명), 500만원 이상 순매수 시 문화상품권 2만원(300명), 1000만원 이상 순매수 시 골드바 1돈(5명)을 각각 추첨을 통해 증정한다.


이와 함께 최근 6개월간 해당 ETF 거래 이력이 없는 고객이 이벤트 기간 중 1주만 매수해도 추첨을 통해 스타벅스 아메리카노 1잔 쿠폰(1000명)을 제공한다.

SK증권 관계자는 "이번 연금저축 ETF 적립식 자동 매수 서비스는 고객의 실질적인 투자 편의성 증대와 더불어 연금저축을 통한 자산 형성에 실질적인 도움이 될 수 있도록 기획했다. 앞으로도 연금저축 관련 차별화된 서비스를 지속적으로 선보일 예정"이라고 말했다.


이벤트에 대한 자세한 내용은 SK증권 홈페이지 및 모바일 앱에서 확인할 수 있다. 해당 상품은 모두 원금 손실 발생이 가능하며, 투자 전 상품설명서와 약관을 반드시 확인하고 투자를 결정해야 한다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
