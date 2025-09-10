[포토] 한국노총 찾은 김영훈 노동부 장관

김동명 한국노총 위원장이 10일 서울 여의도 한국노총에서 열린 한국노총-고용노동부 장관 간담회에 참석, 모두 발언을 하고 있다.







