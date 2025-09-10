본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

양주시, '중대재해 예방·관리 조례' 제정…안전관리 강화

이종구기자

입력2025.09.10 11:53

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 양주시가 중대재해 예방을 위한 제도적 장치를 마련했다. 시가 자체 발의한 '양주시 중대재해 예방 및 관리에 관한 조례안'이 지난 9일 열린 제380회 양주시의회 임시회 본회의를 통과한 것이다.

양주시청 전경. 양주시 제공

양주시청 전경. 양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 조례는 처벌 규정 위주로 설계된 중대재해처벌법의 한계를 보완해 예방과 관리 중심의 체계를 구축하기 위해 추진됐다.


조례에는 △중대재해 예방 및 관리계획 수립·시행 △실태조사 시 전문기관 의뢰 △중점관리대상 지정 △재해자 보호를 위한 공제 가입 △예방 유공자 포상 등 세부 방안이 담겼다.

이번 조례 제정을 계기로 양주시는 직접 관리하는 사업장을 대상으로 실태조사와 중점관리대상 지정 등 한층 강화된 안전관리 정책을 추진할 예정이다.


문은경 시민안전과장은 "중대산업재해와 중대시민재해를 함께 예방할 수 있는 제도적 기반이 마련됐다"며 "앞으로 시민과 시 소속 근로자의 안전을 지키기 위해 안전보건관리체계 구축과 이행에 최선을 다하겠다"고 강조했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"텍 붙여 비싸게…살 사람 줄섰어요" 마약보다 높은 2000% 수익률…2000조 암시장[짝퉁의 공습]④ "텍 붙여 비싸게…살 사람 줄섰어요" 마약보다 높... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내가 제일 날씬해"…공기 같은 159만원 아이폰, 들고 있는 것도 까먹길!

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

"36만원 찍힌 속초 대게집…24만원 어치 먹었는데?" 카드 덤터기 논란

보청기 기능 에어팟…1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 애플워치

최고 성능 '아이폰 17 시리즈' 공개에도…애플 주가 1.5% 하락

마약보다 높은 2000% 수익률…2000조 암시장

복제 당한 'K브랜드' 5년새 '6배 급증'…카카오 연매출 증발

새로운 이슈 보기