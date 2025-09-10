철원군, '세종대왕 철원 강무행차' 10월 19일로 연기

강원도 철원군은 오는 13일 개최 예정이던 2025 세종대왕 철원 강무행차 재현 행사를 우천 예보로 인해 부득이하게 10월 19일로 연기한다고 10일 밝혔다.

조선왕조실록 등 역사적 사료에 따르면 강무는 국왕이 직접 참여하는 군사훈련으로 무예를 닦고 사냥하며 국왕과 지방 수령이 연대감을 강화하는 행사로 세종대왕은 강무에 가장 열의가 넘쳐 총 21회의 강무 중 19회에 걸쳐 93일간 철원에서 강무를 진행한 것으로 기록되어 있다.

강무행차 행렬은 고석정 관광정보센터에서 출정식을 시작으로 고석정 꽃밭 일원을 거쳐 꽃밭 잔디광장에 마련한 무대에서 무예시범, 전통문화예술공연이 펼쳐진다.

주민과 관광객이 행렬에 참여하여 강무행차 간접 체험, 고석정 꽃밭의 전경을 함께 관람할 수 있으며 전통의상 및 전통놀이 등 체험부스가 운영될 예정이다.

이현종 철원군수는 "행사에 많은 군민과 관광객이 참여하는 만큼 안전을 최우선으로 고려해 일정을 조정했다"며 "연기된 일정에도 차질 없이 준비하여 다양한 볼거리를 마련하여 우리 고유의 전통문화를 전달할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





