본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

철원군, 'DMZ국제평화마라톤' 21일 개최…평화·화합 메시지 전해

이종구기자

입력2025.09.10 10:57

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

철원군, 평화와 화합의 국제마라톤 성황 기대

강원도 철원군은 오는 21일 '제22회 철원DMZ국제평화마라톤대회'를 개최한다고 10일 밝혔다.

철원군청 전경.

철원군청 전경.

AD
원본보기 아이콘

이번 대회는 평화와 화합의 메시지를 전 세계에 전하는 의미 있는 행사로, 지역 주민과 국내외 마라톤 동호인들의 큰 관심 속에 진행될 예정이다.


당초 7월까지 선착순 마감할 예정이었으나, 지난해에 이어 참가자들의 열띤 관심으로 2024년 대비 1000명 이상이 더 접수돼 7500여명으로 6월 초 접수가 조기 마감됐다.

이번 대회는 문화체육관광부와 국민체육진흥공단 후원 공모사업 선정 2년 차를 맞아, 샤워터널 추가 설치·아이스크림존설치·현직소방관으로 구성된 러닝메이트 구성 등 안전시설을 강화하여 안전하고 쾌적한 대회 운영을 계획하고 있다.


철원의 아름다운 자연환경과 평화의 상징이 담긴 코스를 달리는 이번 마라톤 대회는 풀코스(42.195㎞), 하프코스(21.0975㎞), 10㎞ 코스 등 다양한 부문으로 진행된다. 참가자들은 평화의 땅 철원에서 건강과 평화의 의미를 되새기며 함께 달릴 기회를 갖는다.


이현종 철원군수는 "22년간 이어진 국제평화마라톤대회가 평화의 메시지를 세계에 알리고, 지역사회의 화합을 다지는 중요한 행사로 자리매김했다"며 "많은 분이 참여해 철원의 평화와 아름다움을 직접 체험하는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"고 말했다.




철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"텍 붙여 비싸게…살 사람 줄섰어요" 마약보다 높은 2000% 수익률…2000조 암시장[짝퉁의 공습]④ "텍 붙여 비싸게…살 사람 줄섰어요" 마약보다 높... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내가 제일 날씬해"…공기 같은 159만원 아이폰, 들고 있는 것도 까먹길!

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

"36만원 찍힌 속초 대게집…24만원 어치 먹었는데?" 카드 덤터기 논란

보청기 기능 에어팟…1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 애플워치

최고 성능 '아이폰 17 시리즈' 공개에도…애플 주가 1.5% 하락

마약보다 높은 2000% 수익률…2000조 암시장

복제 당한 'K브랜드' 5년새 '6배 급증'…카카오 연매출 증발

새로운 이슈 보기