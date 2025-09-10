본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

'케이팝 데몬 헌터스' 12주째 질주…넷플릭스 역대 1위 굳히기

이종길기자

입력2025.09.10 10:47

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

누적 시청 수 3억 뷰 돌파 가능성도

애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'가 공개 12주 차에도 상승세를 이어가며 넷플릭스 역대 1위 콘텐츠 자리를 공고히 했다.


애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 스틸 컷

애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 스틸 컷

AD
원본보기 아이콘

10일 넷플릭스 공식 사이트 '투둠'에 따르면 '케데헌'의 누적 시청 수는 2억9150만이다. 지난달 말 '오징어 게임' 시즌1과 '웬즈데이' 시즌1을 제치고 넷플릭스 역대 1위에 오른 데 이어 또다시 2540만 시청 수를 추가했다. 시청 수는 시청 시간을 러닝타임으로 나눈 값이다.

넷플릭스 콘텐츠는 통상 공개 뒤 1~4주간 주목받다가 점차 시청 수가 떨어진다. '케데헌'은 지난 6월 20일 공개됐는데도 12주 연속 영어 영화 주간 순위 10위 안에 이름을 올리고 있다. 주간 시청 수도 2000만 대를 유지 중이다.


넷플릭스는 공개 뒤 91일간 누적 시청 수를 비교해 이용자가 가장 많이 본 영화와 쇼를 집계한다. '케데헌'은 아직 한 주 더 시청 수 지표를 쌓을 수 있어 최초로 누적 3억 뷰라는 상징적 기록을 세울 가능성도 있다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1인당 최대 360만원 토해내야" 자녀수당 폐지 공기업 직원들 화들짝 "1인당 최대 360만원 토해내야" 자녀수당 폐지 공... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내가 제일 날씬해"…공기 같은 159만원 아이폰, 들고 있는 것도 까먹길!

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

"36만원 찍힌 속초 대게집…24만원 어치 먹었는데?" 카드 덤터기 논란

보청기 기능 에어팟…1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 애플워치

최고 성능 '아이폰 17 시리즈' 공개에도…애플 주가 1.5% 하락

트럼프 '상호 관세' 운명 쥔 소송전…연내 최종 판결 나올 듯

김성환 환경장관 "탈원전 시즌2 없다…신규 건설은 공론화 필요"

새로운 이슈 보기