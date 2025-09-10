경기도, 中 K-뷰티 통상촉진단 파견…582만弗 계약 추진

경기도가 중국 광저우와 충칭 현지에 'K-뷰티 중국 통상촉진단'을 파견해 200건의 상담과 582만 달러의 계약 추진 성과를 거뒀다.

경기도는 한국 화장품 수입국 1위인 중국에서 K-뷰티 분야의 수출 판로를 확대하기 위해 지난 2일 중국 광저우, 4일 충칭에 통상촉진단을 파견해 현지 35개 기업과 비즈니스 상담을 진행했다고 10일 밝혔다.

통상촉진단은 총 200건의 상담을 통해 총 582만달러의 계약 추진 성과를 냈다. 특히 한국 K-뷰티 제품에 높은 관심을 보인 현지 바이어들과 현장에서 업무협약 3건을 체결했다.

업무협약 체결 기업 가운데 하나인 화성 소재 주식회사 셀피코스랩 관계자는 "중국 시장에 대한 인사이트를 얻고, 다양한 유력 바이어들과의 네트워크를 형성할 수 있었던 뜻깊은 경험이었다"며 "경기도의 지원사업이 큰 도움이 됐고, 앞으로도 도내 기업에 대한 다양한 지원이 이어지길 기대한다"고 말했다.

박경서 경기도 국제통상과장은 "이번 K-뷰티 중국 통상촉진단 파견으로 K-뷰티 최대 시장에 추가적인 도내 기업 판로를 확보했다"며 "중국에서 도내 중소기업의 K-뷰티 수출이 지속적으로 확대될 수 있기를 바란다"고 전했다.





