동두천시, 반려견 지도사 양성과정 첫 교육 시작

경기도 평생학습 기회특구 사업 일환

경기 동두천시는 '경기도 평생학습 기회특구 사업'의 일환으로 추진된 반려견 지도사 양성과정이 지난 8일 첫 교육을 성공적으로 시작했다고 10일 밝혔다.

두천시가 '경기도 평생학습 기회특구 사업'의 일환으로 추진된 반려견 지도사 양성과정이 지난 8일 첫 교육을 실시하고 있다. 동두천시 제공 AD 원본보기 아이콘

첫 수업에는 다양한 견종의 반려견과 보호자들이 참여해 높은 관심을 보였다. 교육은 반려견의 특성과 행동 양식에 대한 이론 강의와 개별 특성에 맞춘 맞춤형 훈련 실습으로 진행됐다. 참가자들은 문제 행동 교정과 올바른 반려 문화 정착을 위한 전문 지식을 배우며 적극적으로 임했다.

이번 과정은 총 12차시로 구성되며, 수료 후 민간자격증 취득 기회가 주어진다. 또한 유기견센터 등에서 재능을 나누는 학습 공동체 활동도 지원될 예정이다.

동두천시 미래교육진흥원 관계자는 "이번 교육은 단순한 훈련 기술 습득을 넘어 반려견과 보호자 간 유대감을 강화하고, 함께 살아가는 방법을 배우는 소중한 기회가 될 것"이라며 "남은 과정에서도 참가자들이 지역사회에 필요한 반려동물 전문가로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>