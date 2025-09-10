화천군, 지역 생활예술 제4차 지원사업 참여단체 모집

화천 아마추어 예술 단체

활동 지원사업 신청 접수



강원도 화천군이 지역 아마추어 예술단체와 동호회의 예술활동 지원사업을 시행한다.

화천군청 전경. 화천군 제공 AD 원본보기 아이콘

군은 지난 5일 '2025년 지역 생활예술 지원사업 참여단체 4차 모집'을 공고하고 오는 19일까지 신청을 접수 중이다.

지원분야는 문학, 시각, 무용, 연극, 음악, 전통예술 등이다.

지원 규모는 1개 단체당 무대 설치비와 홍보비, 공간 대여비 등 최대 400만원 범위에서 정해지며, 자산취득이나 강사비, 연출비, 섭외비, 개인 출연료(인건비) 항목은 제외된다.

선정된 단체는 11월까지 공연 및 전시 등의 사업을 추진해야 한다.

구체적 지원 내용은 문학 분야의 경우 시나 희곡, 소설, 수필 등의 발간사업, 시낭송회, 문학 콘서트, 백일장 등이다.

시각 분야는 회화, 조각, 공예, 서예, 사진, 영상 등의 전시 활동이 대상이다.

무용과 연극, 음악, 전통예술도 각 분야에 맞는 공연 비용 중 일부를 지원받을 수 있다.

신청 자격은 화천군에 주소를 두고, 고유번호증 또는 사업자등록증을 보유한 문화예술 아마추어 단체 또는 동호회다.

단, 국공립 및 언론기관 소속 단체, 개인 및 전문예술단체 등은 대상에서 제외된다.

신청은 화천군 생태영상센터로 방문 또는 우편으로 접수하면 되며, 문의는 문화체육과 예술담당 부서로 하면 된다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>