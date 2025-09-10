중진공, 스타트업 글로벌 진출 가이드북 발간

KSC 소장 직접 집필

중소벤처기업진흥공단은 국내 스타트업의 해외 진출을 실효성 있고 체계적으로 지원하기 위해 'K-스타트업센터 글로벌 진출 가이드북'을 제작·배포한다고 10일 밝혔다.

K-스타트업센터(KSC)는 중진공이 운영하는 해외 창업지원 플랫폼이다. 국내 유망 스타트업의 글로벌 진출을 위해 현지 사업화, 투자유치, 네트워크 연계 등을 지원하고 있다.

이번 가이드북은 미국 시애틀, 싱가포르, 프랑스 파리, 베트남 하노이, 일본 도쿄 등 현장 경험이 풍부한 KSC 소장들이 직접 집필에 참여해 해외 진출에 대한 실전형 정보를 담아냈다.

주요 내용은 ▲KSC 지원사업 개요 ▲해외진출 대상 국가의 경제·산업 현황 ▲투자 유치 환경 ▲법인 설립 절차 ▲현지 정부의 스타트업 정책 ▲주요 유관기관 지원행사 등이다. 해외 진출을 준비하는 국내 창업기업에 핵심 안내서가 되도록, 국가별 창업·투자 환경을 정리한 것이 특징이다.

특히, 중진공은 글로벌 진출 수요가 높은 미국 서부 지역을 겨냥해 2026년 실리콘밸리에 KSC 통합 거점을 신규 개소할 계획이다. 세계 최고의 혁신 생태계로 꼽히는 실리콘밸리에 기반을 두고, 국내 스타트업이 북미 시장과 기술·투자 네트워크에 보다 전략적으로 연결될 수 있을 것으로 기대된다.

가이드북은 누구나 쉽게 접근할 수 있도록 코리아스타트업 공식 홈페이지를 통해 전자책(E-book) 형태로 무료 제공할 예정이다.

강석진 중진공 이사장은 "KSC는 단순한 사무공간을 제공하는 역할을 넘어, 글로벌 창업생태계의 관문 역할을 수행하고 있으며, 이번 가이드북은 그동안의 현장 경험과 노하우를 바탕으로 기획됐다"며 "앞으로도 중진공은 국내 스타트업의 글로벌 시장 진출을 이끄는 선도 기관으로서, KSC를 중심으로 세계 시장과의 연결을 확대해 나가겠다"고 말했다.





