본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

태백시, 명소로 떠나는 '태백안의 하모니'…10월까지 이어져

이종구기자

입력2025.09.10 09:03

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도 태백시(시장 이상호)는 지역 명소를 무대로 시민과 관광객이 함께 즐기는 음악 공연 '태백안의 하모니'가 시민과 관광객을 위해 펼쳐지고 있다고 10일 밝혔다.

명소로 떠나는 ‘태백안의 하모니’. 태백시 제공

명소로 떠나는 ‘태백안의 하모니’. 태백시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 공연은 지역 동아리 아르페지오가 주최·주관하고, 강원특별자치도와 태백시, 태백시의회가 후원하며, 지역 예술인들이 다양한 장르의 무대를 선보여 태백의 주요 관광지를 문화 공간으로 확장하는 의미를 담고 있다.


지난 8월 용연동굴과 해바라기축제장에서 열린 공연에는 많은 시민과 관광객이 참여해 큰 호응을 얻었다. 이어 오는 13일 철암 쇠바우골장터를 시작으로 14일 황지연못 피아노무대, 10월 4일 당골광장, 25일 통리장터, 26일 황지연못까지 다채로운 무대가 펼쳐질 예정이다.

태백시 관계자는 "이번 공연은 지역 예술인과 시민이 함께 호흡하며 문화를 즐길 수 있는 장으로 마련됐다"며 "앞으로도 태백의 다양한 명소와 어울리는 공연을 통해 문화도시로서의 매력을 널리 알리겠다"고 말했다.


자세한 사항은 태백시 문화관광과 문화팀으로 문의하면 된다.




태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'집장사' 나서는 LH, 어떻게 할지는 깜깜이…빚늘고 혈세투입 불가피[부동산AtoZ] '집장사' 나서는 LH, 어떻게 할지는 깜깜이…빚늘... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

"36만원 찍힌 속초 대게집…24만원 어치 먹었는데?" 카드 덤터기 논란

하루도 못버틴 '협치'

"텐트 밖은 전망대" 춘천 대룡산 전망대 점령한 민폐 캠핑족

애플, 역대 가장 얇은 '아이폰 에어' 공개…"미래에서 온 듯한 디자인"

애플, 운동·수면 동반자 '애플 워치 11', 보청기 되는 에어팟 공개

새로운 이슈 보기