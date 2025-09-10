경기도, 기후위기 재난대응 개선안 마련…인명피해 최소화

경기도가 최근 심화하고 있는 기후위기로 인한 인명피해를 예방하기 위해 '기후위기 인명피해 방지 재난대응 개선방안'을 마련, 추진한다.

경기도는 먼저 하천 위험 상황 전파 체계와 모니터링을 강화한다. 지금까지는 강우 개시 후 일정 강우량에 도달 시 자동 방송을 했다. 하지만 앞으로는 예비특보 발표 시점부터 주기적·반복적으로 경보방송을 내보낸다.

또 현재 한강홍수통제소에서 지정한 28곳의 홍수특보지점 이외에 시군과 함께 저지대 등 취약지점 10곳을 추가로 선정해 홍수주의보 발령 시 현장 예찰을 강화하는 등 하천 중점관리지역을 확대한다.

야영장 안전관리도 정보전달과 위험시 대응 체계를 현장에 맞도록 개선한다.

시군에서 운영하는 자동 음성발송 시스템(VMS)을 활용해 야영장 관리인에게 기상특보 시 상황을 음성으로 즉시 전파하고, 현장 관리인이 이용객에게 대피 안내를 실시하는 체계를 갖춘다.

VMS시스템은 시간, 대상, 내용, 횟수를 입력해 대상자가 응답할 때까지 전화 발송, 수신 확인이 가능한 시스템으로 관리인의 전파수신 여부를 확인할 수 있다. 이용객 입실 시에는 재난 문자 수신 여부를 확인하도록 하고, 이용객 행동 요령 교육과 안내 포스터 배포를 통해 각종 특보단계별 대응계획에 대한 현장 작동성도 강화한다.

중장기적으로 정부와 함께 관광산업법 시행규칙 개정을 통해 호우·산사태 경보 시 의무 대피 기준을 명확화하는 등 제도적 장치를 마련한다. 하천의 경우 환경부와 협조해 홍수특보지점에 현장 중심의 행동 매뉴얼을 마련하고, 시군과 협력해 대피 시점·범위·조력자 등을 포함한 현장 작동 체계를 구축할 계획이다.

이와 별도로 내년부터 재난 대응 인프라도 대폭 확충한다.

올해 169개에 머물렀던 재난 예·경보시설 신규 설치의 경우 야영장 등을 중심으로 2배가량 확대해 내년에 350개로 늘린다.

또 홍수특보지점 수준으로 관리를 강화하는 10곳을 포함해 침수위험이 높은 하천변 27곳에는 CCTV를 새로 설치해 실시간 모니터링을 강화한다. 전력이나 통신망 유실 시에도 상황에 따라 대피 방송이 가능한 댁내방송 시스템을 도입해 산간 지역과 외딴 가구·야영장을 중심으로 위험정보 전달 체계를 강화한다.

경기도 관계자는 "기후위기로 기상의 변동성과 강우 집중성이 갈수록 심화함에 따라, 호우 특보 등 위험 기상 시 외출 및 여행자제 등 도민 참여기반의 안전 문화 확산이 필요하다"며 "7월 가평 피해사례가 재발하지 않도록 위험정보 전파 등의 신속·반복·강화로 자발적 대피의 골든타임 확보가 가능한 재난대응 체계를 구축해 도민의 생명과 안전을 지키겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>