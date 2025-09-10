[오늘의신상]대상 종가, 칼칼하고 깊은 맛 담은 '전라도 맛김치'

한 입 크기로 간편하게 즐기는 정통 전라도식 김치

대상 대상 001680 | 코스피 증권정보 현재가 22,700 전일대비 50 등락률 +0.22% 거래량 6,495 전일가 22,650 2025.09.10 09:08 기준 관련기사 대상 청정원 '로우태그', 100일만에 매출 100억원 돌파대상 '라이틀리', 곤약 간편식 전문 브랜드로 리뉴얼대상 종가, 런던 뮤직페스티벌 참가…유럽 시장 공략 전 종목 시세 보기 close 의 김치 브랜드 종가가 칼칼하고 진한 맛의 정통 전라도 포기김치를 한입 크기로 썰어 담은 '전라도 맛김치'를 새롭게 선보인다고 10일 밝혔다.

전라도 맛김치는 깔끔한 맛이 특징인 기존 중부식 맛김치에 비해 풍부한 젓갈과 양념을 사용해 정통 전라도 김치의 칼칼하고 진한 맛을 제대로 살린 것이 특징이다. 멸치를 통째로 발효해 진한 감칠맛을 내는 멸치 육젓에 꽁치, 황석어, 갈치, 새우 등 4가지 젓갈을 더해 전라도 김치 특유의 풍미를 살렸다. 배추와 고춧가루 등 모든 농산물은 신선한 100% 국산 재료만을 엄선했고, 김치에서 추출한 종가만의 특허 유산균을 사용해 어떤 계절이나 환경에서도 특유의 시원하고 아삭한 맛을 느낄 수 있다.

편의성도 한층 강화했다. 아삭한 배추를 한입 크기로 썰어 만들어 도마나 칼, 가위 등이 없어도 언제 어디서나 쉽게 맛볼 수 있고, 1.2㎏의 소용량 페트 타입 용기에 담아 가정에서는 물론 캠핑 등 야외에서도 부담 없이 즐길 수 있다. 풍부한 양념과 깊고 진한 감칠맛으로 쌀밥이나 수육 보쌈, 국물 요리 등 담백한 음식과 함께 곁들이면 좋다.

신제품 전라도 맛김치는 대상 공식 온라인몰 '정원e샵'을 비롯해 종가 네이버 브랜드스토어, 쿠팡, B마트 등 다양한 온라인 채널에서 판매되며, 향후 오프라인 채널까지 판로를 확대할 예정이다.

김종욱 대상 신선식품CM장은 "라이프 스타일 변화로 소용량 김치 제품 수요가 증가하는 트렌드에 발맞춰 정통 전라도 김치를 간편하게 즐길 수 있도록 전라도 맛김치를 선보이게 됐다"며 "앞으로도 소비자들의 다양한 입맛을 만족시키기 위해 맛은 물론 편의성까지 챙긴 맛김치 라인업을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



