한일 국방장관 "北核 대응 한미일공조 지속…북러 협역에도 공동대응"

유제훈기자

입력2025.09.08 17:00

첨단기술 분야서도 협력 강화키로

한일 국방장관이 8일 회동을 갖고 한반도의 완전한 비핵화에 대한 확고한 의지를 재확인 했다. 아울러 북한의 핵및 미사일 위협에 대응하여 한미일 공조를 지속해 나가는 한편 북-러 군사협력 심화에 대해서도 공동 대응키로 했다.

한일 국방장관 "北核 대응 한미일공조 지속…북러 협역에도 공동대응"
안규백 장관과 나카타니 겐 일본 방위대신은 이날 서울 국방부 청사에서 서울안보대화(SDD) 계기에 한일 국방장관회담을 개최하고 공동보도문을 통해 이같이 밝혔다. 일본 방위대신의 방한은 2015년 이후 10년 만이다.


양 장관은 방위대신의 방한이 국교정상화 60주년인 올해에 성사된 것을 환영했다. 아울러 지난달 23일에 개최된 한일 정상회담에서 역내 전략 환경 변화 속에 양국 간 전략적 소통을 강화하기로 한 것을 상기하면서, 양 국방당국 간에도 소통을 강화해 나가기로 했다.

이를 위해 두 장관은 양 상호방문 및 국방장관회담을 포함한 양 국방당국 간 정례협의, 인적교류를 더욱 활성화해야 한다는 데 의견을 모았다. 인적교류의 하나로 양 장관은 올해 11월에 예정된 자위대 음악축제에 한국 군악대의 참가를 환영했다.


양 장관은 아울러 급변하는 안보환경 가운데 한일·한미일 협력을 안정적으로 추진해 나가는 것이 중요하다는 데 의견을 같이했다. 특히 양국 국방협력 관계를 미래지향적으로 발전시켜 나갈 필요성에 공감했다. 특히 인공지능(AI), 무인체계, 우주 등 첨단과학 기술 분야에서 미래 지향적이고 상호 호혜적인 협력 가능성을 모색해 나가기로 했다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

