백두대간수목원·세종수목원 '대한민국 ESG 대상' 장관상 수상

대전=정일웅기자

입력2025.09.08 15:23

한국수목원정원관리원(이하 한수정)은 국립백두대간수목원과 국립세종수목원이 '제20회 대한민국 ESG 대상'에서 나란히 장관상을 받았다고 8일 밝혔다.


봄철 국립백두대간수목원 전경. 한국수목원정원관리원 제공

봄철 국립백두대간수목원 전경. 한국수목원정원관리원 제공

원본보기 아이콘

'대한민국 ESG 대상'은 한국서비스산업진흥원 주최로 열린다. 환경, 사회, 거버넌스 등 분야에서 ESG경영 실천 우수 기관을 선정해 시상한다.

올해 평가에서 백두대간수목원은 지역민 결혼식 등 '복합 문화 공간 운영'과 지역 농가 식물을 활용한 지역 상생형 'ESG 축제' 개최, 민·관 협업을 통한 지역 특산물 홍보 및 지역 소상공인 판매 장터 운영 등 ESG 사업을 추진한 공로를 인정받아 교육부 장관상을 받았다.


세종수목원은 사회적 약자 계층을 위한 지원과 지역 사회 발전을 위한 야간 개장 운영 및 소상공인 플리마켓 지원, 지역 사회 동반성장 등 사회공헌 활동에서 높은 평가를 받아 환경부 장관상을 받았다.


심상택 한수정 이사장은 "한수정과 소속기관은 앞으로도 환경적 혁신과 사회적 책임, 지속가능한 지역 사회활동 연계로 ESG경영을 실천하는 데 주력하겠다"고 말했다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

