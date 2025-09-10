본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

교육

숭실대, 대학기초연구소사업 선정…250억 연구비 확보

이은서기자

입력2025.09.10 08:22

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

5년간 대형 연구과제 수행 예정

숭실대학교는 교육부와 한국연구재단이 주관하는 '2025년도 대학기초연구소지원사업'에 선정됐다고 10일 밝혔다.

대학 전경. 숭실대학교

대학 전경. 숭실대학교

AD
원본보기 아이콘

대학기초연구소지원사업은 정부의 대표적인 학술 연구 인프라 지원 사업으로 향후 5년간 총 250억원 규모의 연구비를 지원해 기초과학 혁신을 촉진하고, 대학 연구소를 세계적 수준의 연구 거점으로 육성하는 것을 목표로 한다.


숭실대는 이번 사업을 통해 '수리·통계과학·인공지능' 부문에서 △AI 기반 의료 빅데이터 분석 △AI 기반 멀티오믹스 분석 △AI 알고리즘 및 하드웨어 개발을 주요 과제로 수행한다. 이를 통해 국가 전략기술인 디지털 헬스 데이터 분석·활용 분야에서 성과를 창출하고, 산업·의료 현장과의 연계를 통해 사회적 가치 실현에 나설 계획이다.

숭실대는 이번 사업에 학부생 연구 인턴, 대학원생, 포닥(Post-doc) 연구자까지 젊은 연구 인력이 연구에 주도적으로 참여할 수 있도록 할 계획이다. 학생이 단순한 배움의 대상이 아니라 혁신의 주체로 자리매김하도록 지원하고, 연구와 교육이 선순환하는 학문 생태계를 구축한다는 취지다.


이윤재 숭실대 총장은 "국제공동연구와 산학협력을 적극 확대해 연구 성과가 산업과 사회 현장에서 실질적인 성과로 이어지도록 하겠다"고 말했다.




이은서 기자 libro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'집장사' 나서는 LH, 어떻게 할지는 깜깜이…빚늘고 혈세투입 불가피[부동산AtoZ] '집장사' 나서는 LH, 어떻게 할지는 깜깜이…빚늘... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

"36만원 찍힌 속초 대게집…24만원 어치 먹었는데?" 카드 덤터기 논란

하루도 못버틴 '협치'

짝퉁 판명난 400만원 짜리 마세라티…환불 거부 中 업체, 취재가 시작되자

애플, 역대 가장 얇은 '아이폰 에어' 공개…"미래에서 온 듯한 디자인"

애플, 운동·수면 동반자 '애플 워치 11', 보청기 되는 에어팟 공개

새로운 이슈 보기