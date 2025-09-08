‘울진군 팜파티’, 향기와 체험 어우러지며 성료

라벤더·포도원 힐링 프로그램 큰 호응… 농촌관광 활력 불어넣어

경북 울진군(군수 손병복)은 지역 농촌자원과 농특산물을 연계한 체험형 관광 프로그램인 '농촌교육농장 팜파티 지원사업'을 성공적으로 마무리하며, 농촌관광 활성화에 의미 있는 성과를 거뒀다.

바람길꽃마을에서 열린 라벤더 팜파티. 울진군 제공

이번 사업은 농촌자원의 체계적 활용과 지역 농가의 소득 증대를 목표로 추진됐으며, 총 2개소에서 팜파티가 개최됐다.

지난 6월 바람길꽃마을에서 열린 라벤더 팜파티는 향기로운 꽃과 함께하는 힐링 프로그램으로 큰 호응을 얻었다. 지난 8월에는 왕피천엘림농장에서 솔향기 품은 포도원 힐링 팜파티가 진행돼 다양한 체험 콘텐츠로 방문객들의 만족도를 높였다.

팜파티 현장에서는 우리진더하기협동조합 등 지역 단체와 협업해 울진군의 농산물과 가공상품을 홍보·판매하는 장이 마련됐으며, 이를 통해 지역 농특산물 브랜드 이미지 제고와 실질적인 농가 소득 증대에 기여했다.

손용원 농업기술센터소장은 "지역 농촌관광의 성장을 위해 앞으로도 농촌 특색을 살린 체험 중심의 프로그램을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다"라고 말했다.





