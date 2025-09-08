본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

애플 제조업 R&D 지원센터, 오는 23~24일 스마트 제조 포럼 개최

김보경기자

입력2025.09.08 09:53

시계아이콘00분 54초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

포스텍에서 스마트 제조 논의
"제조업 생태계 혁신 플랫폼"

애플 제조업 R&D 지원센터는 오는 23일부터 24일까지 포항공과대학교(포스텍)에서 '스마트 제조 포럼'을 개최한다고 8일 밝혔다.

애플 제조업 R&D 지원센터, 오는 23~24일 스마트 제조 포럼 개최
AD
원본보기 아이콘

올해로 3회째를 맞는 이번 포럼은 글로벌 제조업 혁신 동향과 대기업의 스마트 제조 전략 등 중소 제조 기업들로 하여금 세계적인 트렌드를 살펴볼 수 있도록 구성됐다. 국내외 제조업, 빅테크 분야 전문가와 산업계 관계자가 참여해 스마트 제조의 현재와 미래를 논의할 예정이다.


첫날에는 로보틱스 전문가 데니스 홍 UCLA 교수가 기조강연자로 나서 스마트 제조와 로보틱스 융합의 비전을 제시한다. 세계경제포럼의 페데리코 토르티 선임 전문가도 글로벌 제조업 트렌드와 지속가능한 혁신 전략을 주제로 강연에 나선다.

이와 함께 애플 관계자 및 국내 주요 대기업 전문가들이 연사로 참여해 ▲스마트 제조 최신 기술 동향 ▲인공지능(AI)·데이터 기반 제조 혁신 ▲사이버 보안 등의 주제에 관해 다룰 예정이다.


행사 2일 차에는 스마트 팩토리 구축을 두고 고민하는 기업이나 실제로 구축은 했지만 적용에 어려움을 겪는 기업들을 위한 세션으로 진행된다. 실제 애플 제조업 R&D 지원센터를 통해 스마트 제조에 도전한 중소기업들이 자사 사례를 소개한다. 지원센터의 ▲스마트 데이터 ▲스마트 공정 ▲스마트 품질 랩 엔지니어들이 참여하는 스마트 팩토리 구현 교육도 진행된다.


참가비는 전액 무료로 모든 참가 신청은 애플 제조업 R&D 지원센터 홈페이지에서 할 수 있다. 김덕영 애플 제조업 R&D 지원센터장은 "스마트 제조 포럼이 매년 산업계와 학계, 중소기업을 연결하며 대한민국 제조업 생태계 혁신을 촉진하는 플랫폼으로 자리매김하고 있다"면서 "올해 역시 새로운 협력 기회를 발굴하는 장이 될 것으로 기대된다"고 밝혔다.

포스텍 내에 위치한 애플 제조업 R&D 지원센터는 애플이 세계 최초로 만든 제조업 특화 R&D 지원센터다. 스마트 공정 관련 장비를 구축하고 중소 제조기업을 대상으로 교육과 훈련을 무상으로 제공하고 있다





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"70만원만 써도 VIP라운지 갈 수 있대"…2030 몰린 올영 라운지[럭셔리월드] "70만원만 써도 VIP라운지 갈 수 있대"…2030 몰린... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"백화점 VIP라운지 안부럽다"…올영서 70만원 쓴 2030 줄 세운 '이곳'

메르세데스-벤츠 회장 "한국, 정말 중요한 시장…11월 방한할 것"

"나도 저속노화 할래"…가격 두 배인데 매출 폭발한 '건강빵'

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

'블핑 리사와 셀카' 올린 사업가, 논란 왜?

'실리콘 포토닉스' 선점 나선 TSMC…"특허 출원 인텔 2배 이상"

파운드리 전유물서 D램으로…'하이 NA EUV' 초미세 공정 경쟁 불붙었다

새로운 이슈 보기