본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[속보]NHK "日이시바 총리, 사임 의향 굳혀"

한예주기자

입력2025.09.07 15:21

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
이재명 대통령(왼쪽)과 이시바 시게루 일본 총리가 악수하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령(왼쪽)과 이시바 시게루 일본 총리가 악수하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이코노미 더 좁힌다더니"…대한항공, 프리미엄석 도입 결국 철회 "이코노미 더 좁힌다더니"…대한항공, 프리미엄석 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"나도 저속노화 할래"…가격 두 배인데 매출 폭발한 '건강빵'

"왼쪽이 좋아요"…잘 때 눕는 방향이 건강에 영향 미친다

명동→홍대 45000원…日 취재진에 딱 걸린 바가지 택시

300명 넘는 한국인 구금된 美 수용소 실태 "폭염 속 방치"

비행기서 한 프로포즈, 축하와 눈살...왜

"맥북 음질과 혼동, 말이 돼?"…난리난 다이소 '5000원 스피커'

직장인 5명 중 1명 "성범죄 신고하면 직장생활 어려워질 것"

새로운 이슈 보기