강원관광재단, 호수문화관광권역과 '레저하고 캠핑가자' 운영

가을 하늘 아래, 호수의 매력에 빠져보자

인제·춘천·홍천·양구 연계 11월까지 진행

레저와 캠핑이 함께하는 특별한 여행

강원관광재단(대표이사 최성현)과 호수문화관광권역(춘천, 홍천, 양구, 인제, 이하 호수문화권)은 9월부터 11월까지 '레저하고 캠핑가자' 프로그램을 운영한다고 7일 밝혔다.

'레저하고 캠핑가자'는 2023년도부터 추진한 사업으로 매년 1000명 이상이 참여하며 높은 만족도를 보이고 있다. 특히 지난해 캠핑 프로그램은 모집 1주일 만에 마감될 정도로 큰 인기를 끌었다.

올해는 춘천 막국수닭갈비축제, 홍천 인삼한우명품축제 및 사과축제, 양구 펀치볼 시래기사과축제와 연계하여 지역의 축제도 함께 홍보할 예정이다.

주요 프로그램은 △ 춘천의 카누 △ 홍천의 가리산레포츠 △ 양구의 마이카누 △인제의 래프팅 등 호수문화권의 4개 시군의 특색을 살린 레포츠 프로그램으로 구성된다. 특히 올해는 캠핑 프로그램에 더욱 집중하여 △캠핑요리 페스티벌 △ 가을밤의 낭만 버스킹 △ 탄소중립 함께나눔 등의 다채로운 부대행사가 함께 진행된다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 "호수문화관광권은 가을의 맑은 하늘과 푸른 호수가 어우러져 최고의 풍경을 자랑하는 곳"이라며 "이번 프로그램을 통해 많은 분이 호수문화권이 가진 매력을 마음껏 느껴보시길 바란다"고 말했다.

참가 신청은 네이버 스마트스토어에서 예약할 수 있으며 인제를 시작으로 춘천, 홍천, 양구 행사도 순차적으로 예매가 가능하다.





