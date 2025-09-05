본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

장흥군, 골목상권 활성화 정책 설명회

호남취재본부 이창헌기자

입력2025.09.05 14:18

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전남 장흥군은 지난 4일 군민회관에서 골목상권 활성화를 위한 정책 설명회를 열었다고 5일 밝혔다.

장흥군 청사 전경.

장흥군 청사 전경.

AD
원본보기 아이콘

이날 설명회에는 김성 장흥군수, 문유근 소상공인시장진흥공단 광주전남지역본부 목포센터장, 장흥군 소상공인연합회, 지역 상인 조직 등 50여명이 참석했다.


군은 먼저 골목형상점가 지정 조례 제정 취지와 주요 내용을 설명했다. 이어 소상공인시장진흥공단이 소상공인 및 골목상권 지원제도, 활성화 사례, 질의응답 등을 안내하며 소상공인들에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 방안을 제시했다.

골목형상점가로 지정되면 온누리상품권 가맹점 가입, 시설 개선, 경영 현대화, 공동 마케팅 등 다양한 국비 지원사업 신청이 가능하다. 군은 주민 삶의 질 향상과 지역경제 활성화 효과를 기대하고 있다.





호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸다는 5K PRICE[가보니] "5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"초고가 아파트 180억 전액 현금으로"…韓, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다

'마운자로 품귀'에 선결제 요구하고 대기번호까지 끊는 약국·병원

푸틴과 포옹 때 포착된 김정은 시계…가격이 무려

"오후 4시 탕비실 커피 금지" 회사 공지…"정말 건강 위한 것 맞나"

'최서원 조카' 장시호 12층서 떨어져…10층 난간서 구조

리스본 푸니쿨라 탈선 사고로 한국인 2명 사망

원전 '출력제한' 5년새 12.5배…이례적 상황의 일상화

새로운 이슈 보기