광주 서구(구청장 김이강)는 5일 서구청 1층 기부자 명예의 전당에서 ㈜이인(대표 이필곤)으로부터 사회복지시설 이용자를 위한 2,175만원 상당의 블록 87세트를 전달받았다. 광주 서구 제공
호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
[포토] 광주 서구, ㈜이인로부터 후원품 전달 받아
2025년 09월 05일(금)
