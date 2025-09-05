[포토] 광주 서구, ㈜이인로부터 후원품 전달 받아

광주 서구(구청장 김이강)는 5일 서구청 1층 기부자 명예의 전당에서 ㈜이인(대표 이필곤)으로부터 사회복지시설 이용자를 위한 2,175만원 상당의 블록 87세트를 전달받았다. 광주 서구 제공





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>