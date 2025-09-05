김병수 시장 "김포, 대한민국 독서열풍 일으키는 새 중심지 될 것"

국내 최대 규모 독서문화축제 '2025 대한민국 독서대전'

19일부터 21일까지 김포한강공원·라베니체·장기도서관서 개최

'전국 최초' 독서대전행사의 디지털화·북페어상품권 도입 눈길

국내 최대 규모의 독서문화축제인 '대한민국 독서대전'이 오는 19일부터 21일까지 3일간 김포한강중앙공원&라베니체, 장기도서관에서 동시에 열린다. 행사는 19일 12시~오후 7시, 20일 오전 10시~오후 8시, 21일 오전 10시~오후 4시까지 진행된다.

2025 대한민국 독서대전은 문화체육관광부 주최로 매년 독서문화진흥에 앞장서는 기초지방자치단체를 선정해 독서문화 축제로서 김포시는 올해 12번째 책의 도시로 선정된 바 있다.

'책으로 새로 고침'이라는 슬로건으로 '대한민국 독서문화의 새바람'을 목표로 하고 있는 '2025 대한민국 독서대전'은 독서가 재미있는 놀이라 인식해 많은 사람이 독서를 다시 접할 수 있도록 계기를 마련하는 데 초점을 맞췄다.

또한 전국 최초로 독서대전행사를 디지털화해 일회성 행사가 아닌 지속적인 독서문화확산의 또 다른 계기로 선순환할 수 있게 했다는 점과 북페어 상품권을 최초로 도입, 출판생태계의 활력 도모와 시민의 독서접근성을 향상시킨 점도 눈여겨볼 부분이다.

이번 행사에서는 19일 공식행사 이후 유명작가들의 강연과 북토크, 전국 출판사들의 북마켓이 열린다. 110개의 참여 부스와 공연, 학술·토론, 이벤트, 특별체험, 전시 등 총 160개 프로그램이 준비되어 있다.

본 행사 첫날인 19일에는 '천개의 파랑' 천선란 작가의 북토크를 시작으로 개막식과 독서대전 홍보대사인 양희은의 축하공연이 진행될 예정이며, 20일엔 도서 서평대결인 비블리오 배틀 본선, '불편한 편의점' 김호연 작가 북토크, '안녕이라 그랬어' 김애란 작가 강연, '종의 기원' 정유정 작가 북토크와 함께 이무진, 21학번 등 가수의 축하공연이 이어질 예정이다.

행사 마지막 날인 21일에는 독서골든벨, '아몬드'의 손원평 작가 북토크, '고양이 해결사 깜냥' 홍민정 작가와의 만남과 함께 피날레 공연으로 본 행사를 마무리할 예정이다.

행사는 지역작가 및 그림책 작가와 만나는 다양한 강연과 체험활동도 준비되어 있으며, 전국 90여개소 출판사가 함께 하는 북페어 및 유관기관 등도 독서대전에 참여한다.

특히 안전하면서도 체계적인 행사 진행을 위해 강연 및 공연 부분은 오는 10일부터 12일까지, 3일에 나누어 김포시 통합예약 사이트에서 사전예약을 받는다.

오는 10일에는 개막식과 다양한 공연을, 11일에는 천선란 작가, 김호연 작가, 김애란 작가, 정유정 작가, 손원평 작가, 홍민정 작가와 독서 골든벨을, 12일에는 지역작가 및 그림책 작가 등을 인원 마감 시(9월 16일까지 최종 접수 마감)까지 신청받는다.

20일 진행하는 축하공연(이무진, 21학번 등)의 경우 안전 및 질서 문제로 9월 10일~9월 14일 사전신청 받은 후 추첨을 통해 400석을 임의 배정할 예정이다.

김병수 시장은 "이번 독서대전은 AI시대 인간의 가장 큰 경쟁력인 창의성이 어디서 발현되는가를 고민하면서 기획했다. 활자화된 문자의 중요성을 인식할 수 있도록 많은 국민이 독서를 접할 수 있게 독서에 대한 인식을 전환하는데 고심했고, 다양한 방식의 사전 행사를 진행했다"며 "김포시는 지식과 지혜의 풍요로움을 나누는 책의 도시로서 대한민국 국민 모두가 독서 시민으로 거듭날 수 있도록 노력하고 있다. 이번 본 행사를 계기로 김포시는 대한민국 독서문화의 중심지로 자리매김할 것"이라고 말했다.

한편, 대한민국 독서대전 본행사와 관련한 자세한 내용은 2025 대한민국 독서대전 홈페이지 또는 김포시 독서대전 인스타그램을 참조하면 된다.





