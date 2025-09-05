[포토] 이배용 위원장 매관매직 관련 국가교육위원회 압색

민중기 특별검사팀이 5일 이배용 전 국가교육위원장의 매관매직 의혹과 관련해 서울 종로구 정부서울청사에 있는 국가교육위원회에 대한 압수수색을 집행했다. 사진은 이날 정부서울청사 내 국가교육위원회 모습.







