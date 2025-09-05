북·중·러 신질서 구축 움직임에…트럼프 '맞불' 전략

유럽 동맹국에 러 원유 구매 중단

도널드 트럼프 미국 대통령이 전승절 이후 북·중·러의 '신질서' 구축 움직임에 대응해 중국을 겨냥한 경제·외교 포위망을 본격화하고 있다. 특히 유럽 동맹국에 대한 대중(對中) 제재 압박과 비자 제한 등 직접적인 조치를 취한 것은 북·중·러 결속에 대응한 맞불 전략으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 4일(현지시간) 오전 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 영국·프랑스 등 '의지의 연합(Coalition of the Willing)'에 속한 유럽 정상들과의 통화에서 러시아산 석유 구매 중단과 대중 압박을 동시에 요구했다.

그는 이 자리에서 러시아의 전쟁 자금줄이 되는 원유 구매를 반드시 끊어야 한다고 강조하며 "러시아의 전쟁 노력을 지원하는 중국에도 경제적 압박을 가해야 한다"고 말했다. 러시아뿐 아니라 중국까지 제재 대상으로 거론한 것은 대중 견제를 노골적으로 드러낸 신호로 해석된다.

이러한 요구는 전날 시진핑 국가주석이 주재한 전승절 80주년 행사에서 북·중·러가 '반미·반서방' 연대를 과시한 직후 나온 것이다. 트럼프 대통령은 우크라이나 전쟁 종전을 위한 러시아·우크라이나 정상회담을 추진하고 있지만, 푸틴 대통령은 미온적 태도로 일관하고 있다. 오히려 중국을 중심으로 한 북·중·러 연대에 미국의 외교적 영향력이 위축될 수 있다는 관측도 제기된다. 가디언은 "삼국의 연대 강화는 냉전체제 이후 구축된 미국 주도 글로벌 질서를 약화시키는 징후로 여겨진다"고 했다.

같은 날 트럼프 행정부는 중국을 위해 활동한 중미 지역 국가 국민에 대한 비자 발급 제한 조치를 발표했다. 마코 루비오 미 국무장관은 성명에서 "국무부는 오늘, 중미 지역에서 중국 공산당을 위해 의도적으로 활동하며 이 지역의 법치를 훼손하는 행위를 지시·승인·자금 지원한 인물들에 대한 미국 비자 발급을 제한할 수 있는 정책을 발표한다"고 밝혔다.

여기서 중미 지역은 파나마, 코스타리카, 니카라과, 온두라스, 엘살바도르 등을 가리킨다. 이는 단순히 특정 개인을 제재하는 수준을 넘어, 중남미에서 중국의 영향력 확대를 억제하고 미국 중심의 지역 질서를 수호하기 위한 조치로 풀이된다. 로이터통신은 "최근 중국이 전통적으로 미국의 영향권에 속해온 중남미에서 영향력을 넓히려는 움직임을 보여왔다"고 전했다.

이날 멕시코가 중국산 제품에 대한 관세 부과 검토를 발표한 시점 역시 트럼프 대통령의 대중 압박 강화 시점과 맞물렸다. 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 이날 기자회견에서 "우리와 자유무역협정을 체결하지 않은 국가들의 수입품에 관세를 매기는 방안을 검토하고 있다"며 "여기에는 중국이 포함될 수 있지만, 중국만을 겨냥한 것은 아니다"라고 말했다.

그는 이번 조치가 "트럼프 행정부 출범 이후 달라진 국제 무역 질서 속에서 미국·멕시코·캐나다 협정(USMCA)의 근간을 지키고 특정 산업과 일자리를 보호하기 위한 조치"라고 설명했다. 중국을 겨냥한 조치는 아니라는 점을 강조했지만, 트럼프 대통령의 대중 견제가 한층 강화되는 국면에서 나온 만큼 미국의 압박 기조에 일정 부분 호응한 것으로 해석된다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 "이 같은 관세는 미·중 간 악화하는 무역전쟁 속에서 트럼프가 오래전부터 요구해온 사항을 충족시킬 것"이라고 전했다.

트럼프 대통령이 말한 '오랫동안의 요구'란 멕시코가 중국산 수입품에 직접 관세를 부과해 미국 시장으로 흘러드는 중국산 제품을 차단하는 것을 의미한다. 트럼프 대통령은 꾸준히 미국·멕시코·캐나다 협정(USMCA) 허점을 이용해 중국 기업이 멕시코에 공장을 세우고 미국으로 우회 수출한다는 점을 지적해왔다. 그는 "중국이 멕시코 국경 인근에 세계 최대 규모의 자동차 공장을 짓고 있다"며 "그런 차량은 절대 미국에 들여오지 못하게 하겠다"고 경고하며 200~250%에 달하는 보복 관세까지 언급한 바 있다.





