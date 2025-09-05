풀무원, '순간 스팀'으로 승부… 갓 쪄낸 듯한 '생만두' 출시

'순간 스팀 공법'으로 '살아있는 식감' 구현

신선 채소 조합으로 육즙과채즙 살린 5종

풀무원 식품은 바로 쪄낸 듯한 전문점 스타일의 프리미엄 냉동만두 '풀무원 생만두' 5종을 출시했다고 5일 밝혔다.

이번 신제품의 핵심은 '순간 스팀 공법'이다. 기존 냉동만두가 성형 후 만두 속까지 완전히 익히는 방식인 데 반해 풀무원은 성형 직후 순간적으로 스팀을 가해 만두피의 촉촉함과 만두소의 생생한 식감을 살렸다.

만두소 구성에도 차별화했다. 30여 가지의 채소를 조합해 최적의 배합비를 찾았고, 가공 채소 대신 생채소를 활용해 풍미와 식감을 높였다. 제품은 '고기배추', '새우청경채', '고기시금치', '고기미나리', '진한고기' 등 5종으로 구성됐다. 특히 '진한고기'는 돼지고기 함량을 30%까지 높여 깊은 맛을 구현했다.

신제품은 냉동 상태에서 최대 270일까지 보관 가능하며, 찜·구이 등 다양한 방식으로 조리할 수 있다. 가격은 400g에 6980원이다. 풀무원은 이번 '생만두'를 통해 프리미엄 만두 시장 내 입지를 강화한다는 계획이다.

풀무원 관계자는 "국내 냉동만두 최초로 '살아있는 식감'을 전면에 내세운 제품"이라며 "차별화된 공법과 맛으로 '생만두' 카테고리를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





