본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

남양주시, 산하기관과의 협력·소통 위한 '티타임' 개최

이종구기자

입력2025.09.05 00:29

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정례 티타임 운영으로 현안 공유
시정연구원·문화재단 출범 유기적 협조 기반 마련

경기 남양주시(시장 주광덕)는 4일 시와 4개 산하기관 간 업무협조와 소통을 위해 티타임을 열고 기관 간 긴밀한 협조 체계 구축에 나섰다.

주광덕 남양주시장이 4일 시와 4개 산하기관 간 업무협조와 소통을 위해 티타임을 열고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 4일 시와 4개 산하기관 간 업무협조와 소통을 위해 티타임을 열고 있다. 남양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

최근 시정연구원 개원과 문화재단 출범을 계기로, 시와 산하기관 간 협의체계를 강화하고 주요 업무를 공유하기 위해 마련된 이날 티타임에는 △남양주도시공사 △남양주시정연구원 △남양주시복지재단 △남양주문화재단의 기관장과 시 관계 공무원들이 함께 참석했다.


티타임에서는 각 기관이 추진 중인 주요 현안을 보고하고, 4분기 주요 사업과 기관 간 협업이 필요한 사안들에 대해 다양한 의견을 교환했다.

시는 이번 티타임을 시작으로 정례적으로 회의를 개최해 산하기관의 정책 성과와 추진 방향 공유를 통해 시정 전반의 전문성과 효율성을 높이고, 시민 체감도를 향상시킬 수 있는 성과를 창출해 나갈 계획이다.


주광덕 시장은 "이번 회의는 시와 산하기관이 한자리에 모여 서로의 역할을 이해하고 소통하는 첫 자리로서 의미가 크다"며 "앞으로도 업무 추진 시 산하기관과 시 담당 부서 간의 유기적인 협력을 통해 시민이 체감할 수 있는 정책 성과를 만들어 가겠다"고 말했다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

평생 모은 1억으로 '금 130돈' 구매한 70대…택시기사 기지로 보이스피싱 면해 평생 모은 1억으로 '금 130돈' 구매한 70대…택시... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한때 20대 열풍 난리였는데5년새 3000개 사라진 '이 방'

푸틴과 회담 직후, 흔적 깨끗이 지우는 사람은…

노담구역서 뻐끔뻐끔…과태료 10만원이 노답이다

킥스·표지판·간판·교과서 교체…검찰 '명칭 변경' 수백억 혈세 들 듯

"멀티탭 과부하 화재 위험"…소비자원, 안전사고 주의보 발령

너무 멀어, 놀이시설도 부족'자본잠식' 빠진 레고랜드

서대문구 초등생 유괴미수 남성 3명 긴급체포…2명 구속영장

새로운 이슈 보기