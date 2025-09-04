송파한양2차 시공사 선정 '조합원 개별 접촉' 잡음…조합 "적격성 따져볼 것"

GS건설만 단독 입찰해 유찰

HDC현산, GS측 개별홍보 조치 요청

재공고 일정 미정…대의원회 의결 거치기로

조합 "이사회·대의원회 거쳐 의혹 해소"



송파한양2차 재건축 사업 시공사 입찰 결과 유찰됐다. 경쟁입찰이 예상됐지만 GS건설만 단독 입찰했고, HDC현대산업개발은 불참했다. 양사의 조합원 개별 접촉 의혹이 제기되자 조합은 적격성 심사 등을 거치기로 했다.

4일 정비업계에 따르면 송파한양2차 재건축 시공사 선정 입찰 마감 결과 GS건설이 단독으로 참여해 유찰됐다. 도시및주거환경정비법에서는 경쟁입찰에 1개사가 단독 응찰할 경우 유찰된다.

지난 3일 HDC현대산업개발은 GS건설의 조합원 개별접촉에 대해 문제를 제기하는 공문을 발송했다. 다음날 GS건설도 HDC현산의 개별 접촉 위반 행위를 문제 삼았다.

송파한양2차 입찰 참여 의지를 피력해왔던 HDC현대산업개발은 GS건설의 조합원 개별 접촉 정황 등을 이유로 입찰에 참여하지 않았다. HDC현산은 조합에 GS건설의 입찰 적격 여부를 검토해줄 것을 요청했다. HDC현대산업개발 측이 지난 3일 조합에 보낸 공문에는 "GS건설이 자이 갤러리 불법 투어, 일부 조합원 대상 한우 향응 접대 의혹과 개별접촉 위반, 단지 내 불법 대형 LED 홍보트럭 운영 등을 위반했다"고 지적했다.

HDC현산 관계자는 "경쟁사의 위반 정황에 대해 조합의 조치가 없으면 불공정 상태를 용인하는 것이라고 판단했다"며 "조합에서 공정하고 깨끗한 경쟁 환경을 조성해 주는 대로 경쟁에 참여해 조합원 이익 극대화에 기여하겠다"고 밝혔다.

GS건설도 이날 조합에 HDC현산의 비위를 제보하는 공문을 전달했다. GS건설은 △HDC현산이 조합원들을 대상으로 용산정비창 홍보관 투어·사은품 제공 △단지 내 조합원 쉼터 마련 등 조합원 개별접촉을 위반했다고 지적했다. 이밖에 버스정류장 대형광고 게재도 문제삼았다. GS건설은 입찰 마감 3일 전인 지난 1일 입찰보증금 600억원을 선납하고 입찰에 참여했다.

조합은 송파구 등에 자료 검토를 받은 후 이사회, 대의원회를 거쳐 시공사 선정 입찰 재공고 여부를 결정하기로 했다. 권좌근 송파한양2차 조합장은 "양측의 요구가 정당하다고 판단했고, GS의 개별 접촉 사안에 대해 향응은 없었던 것으로 확인했다. 향후 대의원회 의결을 받아서 절차를 진행하려고 한다"며 "재공고가 될지, 입찰 공고를 원천 무효로 하고 원점에서 공고를 낼지는 미정이다. 일정이 다소 연기되더라도 경쟁입찰을 희망하기에 의혹을 해소하고자 한다"고 말했다.

송파구청이 4일 송파한양2차 조합에 개별 접촉 관련 규정 준수를 요청하는 공문을 발송했다. 원본보기 아이콘

이날 송파구는 조합 측에 '서울시 공공지원 정비사업 시공자 선정기준 제 10조(입찰 참가 자격 제한, 입찰 무효 등), 15조(건설업자 등의 홍보) 등 관련 규정을 준수해 입찰을 진행해달라'는 내용의 공문을 보냈다. 10조에서는 대의원회의 의결을 거쳐 금품, 향응 등 재산상 이익을 제공해 입찰 또는 선정이 무효 된 자에 대해 입찰 참가 자격을 제한할 수 있다고 규정하고 있다. 15조에서 개별 홍보를 금지하고, 홍보를 목적으로 사은품·금품·재산상 이익을 제공해서는 안 된다고 명시돼있다.

송파한양2차는 1984년 준공된 744가구 규모의 단지로 재건축 후 지하 4~지상 29층, 1346가구로 건립된다. 조합 측이 제시한 공사비는 평(3.3㎡)당 790만원, 총 공사비는 6856억원이다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



