진안군, 공직자 대상 '스마트 청렴 골든벨'

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.04 14:08

참여형 퀴즈 방식…120명 참석

전북 진안군이 4일 군청 강당에서 공직자 대상으로 '스마트 청렴 골든벨'을 진행했다.


군에 따르면 이날 행사는 청렴과 관련된 내용을 쉽고 재미있게 익힐 수 있도록 참여형 퀴즈 방식으로 기획됐으며 전춘성 군수를 비롯해 간부공무원 및 직원 120여명이 참석했다.

진안군 청사 전경.

진안군 청사 전경.

퀴즈대회는 청렴 관련 문제를 풀며 각 라운드를 거쳐 최종 우승자를 가리는 방식으로 진행됐는데, 참가자들은 문제가 출제될 때마다 높은 집중력을 발휘하며 공직 생활 동안 닦아온 청렴 지식을 유감없이 뽐내었다.

군은 이번에 처음으로 도입한 스마트 청렴 골든벨이 직원들의 적극적인 참여와 흥미를 이끌어 군민을 위한 행정 서비스의 기본인 청렴 가치의 제고와 조직 내 청렴 문화 확산에 이바지할 것으로 기대하고 있다.


참여한 직원들은 "청렴 교육을 주로 강의 형식으로만 받아왔는데, 이렇게 참여형 퀴즈로 직접 체험하니 훨씬 더 흥미롭고 기억에도 오래 남는 느낌이었다"고 소감을 전했다.


전춘성 군수는 "공직자의 가장 기본적인 덕목인 청렴을 주제로 열린 이번 퀴즈대회에 직원들의 열띤 참여가 돋보여 뜻깊은 자리였다"며 "군은 청렴 문화 확산을 위해 다양한 프로그램을 지속적으로 도입해 청렴이 일상 속에서 생활화될 수 있도록 힘써 나가겠다"고 말했다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
