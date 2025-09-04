산단공, 산업단지의 날 맞아 '산업단지 위크' 운영

23개 프로그램 통해 AI 전환 출발점 마련

한국산업단지공단은 제61회 산업단지의 날(9월 14일)을 맞아 8일부터 14일까지를 '산업단지 위크'로 지정해 운영한다고 밝혔다.

한국산업단지공단은 10일부터 12일까지 경기도 고양 킨텍스에서 '제1회 대한민국 산업단지 수출박람회(KICEF 2025)'와 '제61회 산업단지의 날' 기념식을 개최한다. 지난 60여년간 우리 경제의 성장 기반이 된 산업단지가 미래 혁신과 글로벌 수출 거점으로 도약하는 비전을 제시하는 자리다.

한국산업단지공단은 두 행사를 기점으로 산업단지 성과와 비전을 전국으로 확산하기 위해 '산업단지 위크'를 마련했다고 설명했다. 산업단지를 단순한 제조 거점이 아닌 인공지능(AI) 기반 첨단 혁신 공간으로 전환하겠다는 의지를 보여주는 동시에, 입주기업과 근로자가 함께 AI 전환에 공감하고 참여할 수 있는 계기를 마련한다는 취지다.

이번 산업단지 위크는 산업단지 AI 전환의 주역인 입주기업과 근로자를 대상으로 전국 13개 지역본부에서 총 23개 프로그램으로 진행된다. 입주기업을 대상으로는 ▲산업단지의 날 기념식(비전 발표, 수출상담회) ▲인천 국가산단 60주년 기념식(산업입지 컨퍼런스 연계 CEO 특강) ▲글로벌 오픈이노베이션(로봇관 운영, 스타트업 밋업) ▲지역별 주력산업 AI 전환 세미나 등을 개최한다.

근로자를 위한 프로그램으로 ▲문화행사(무비데이, 문화공연 등) ▲근로자 힐링 이벤트(커피트럭, 카페 할인) ▲역사 사진전(구로공단, 남동·부평산단) 등이 진행된다.

한국산업단지공단은 하반기부터 'AX 실증산단 구축사업'과 '탄소중립산단 표준모델 구축사업' 등 AI 확산 관련 주요 사업을 본격적으로 추진하고, 내년에는 산업단지 곳곳에서 AI가 구현되고 입주기업과 근로자가 직접 성과를 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만들어 갈 예정이다. 이상훈 한국산업단지공단 이사장은 "산업단지 위크는 산업단지가 AI 전환의 중심지로 나아가고, 근로자가 변화의 주역으로 함께 하는 출발점"이라며, "앞으로 산업단지를 미래 혁신의 거점이자 사람 중심의 공간으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





