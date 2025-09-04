본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

산단공, 산업단지의 날 맞아 '산업단지 위크' 운영

김철현기자

입력2025.09.04 11:03

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

23개 프로그램 통해 AI 전환 출발점 마련

한국산업단지공단은 제61회 산업단지의 날(9월 14일)을 맞아 8일부터 14일까지를 '산업단지 위크'로 지정해 운영한다고 밝혔다.


한국산업단지공단은 10일부터 12일까지 경기도 고양 킨텍스에서 '제1회 대한민국 산업단지 수출박람회(KICEF 2025)'와 '제61회 산업단지의 날' 기념식을 개최한다. 지난 60여년간 우리 경제의 성장 기반이 된 산업단지가 미래 혁신과 글로벌 수출 거점으로 도약하는 비전을 제시하는 자리다.

산단공, 산업단지의 날 맞아 '산업단지 위크' 운영
AD
원본보기 아이콘

한국산업단지공단은 두 행사를 기점으로 산업단지 성과와 비전을 전국으로 확산하기 위해 '산업단지 위크'를 마련했다고 설명했다. 산업단지를 단순한 제조 거점이 아닌 인공지능(AI) 기반 첨단 혁신 공간으로 전환하겠다는 의지를 보여주는 동시에, 입주기업과 근로자가 함께 AI 전환에 공감하고 참여할 수 있는 계기를 마련한다는 취지다.

이번 산업단지 위크는 산업단지 AI 전환의 주역인 입주기업과 근로자를 대상으로 전국 13개 지역본부에서 총 23개 프로그램으로 진행된다. 입주기업을 대상으로는 ▲산업단지의 날 기념식(비전 발표, 수출상담회) ▲인천 국가산단 60주년 기념식(산업입지 컨퍼런스 연계 CEO 특강) ▲글로벌 오픈이노베이션(로봇관 운영, 스타트업 밋업) ▲지역별 주력산업 AI 전환 세미나 등을 개최한다.


근로자를 위한 프로그램으로 ▲문화행사(무비데이, 문화공연 등) ▲근로자 힐링 이벤트(커피트럭, 카페 할인) ▲역사 사진전(구로공단, 남동·부평산단) 등이 진행된다.


한국산업단지공단은 하반기부터 'AX 실증산단 구축사업'과 '탄소중립산단 표준모델 구축사업' 등 AI 확산 관련 주요 사업을 본격적으로 추진하고, 내년에는 산업단지 곳곳에서 AI가 구현되고 입주기업과 근로자가 직접 성과를 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만들어 갈 예정이다. 이상훈 한국산업단지공단 이사장은 "산업단지 위크는 산업단지가 AI 전환의 중심지로 나아가고, 근로자가 변화의 주역으로 함께 하는 출발점"이라며, "앞으로 산업단지를 미래 혁신의 거점이자 사람 중심의 공간으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

세계가 눈독 들인다…'가치 1조 훌쩍' 한국 기업들, AI강자 사이서도 빛나 세계가 눈독 들인다…'가치 1조 훌쩍' 한국 기업들... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"태어나보니 계좌에 1억"0세 금수저 지난해 734명

김정은 DNA 없애려고?…푸틴과 회담 후 의자·테이블 '쓱싹쓱싹'

볼보, 전기 크로스컨트리 'EX30'…"獨·英보다 3500만원 싸다"

"전한길, 상식과 동떨어진 발언 많아 놀림감 돼"…'찐친' 서정욱 쓴소리

"냉동실에 있다면 당장 꺼내라"…얼리면 안되는 식품 따로 있다

SK하이닉스 노사, 임금협상 최종 타결95.4% 찬성 '역대 최고'

美 달러·국채 역할 변화…'국제 협력' 필요성 커졌다

새로운 이슈 보기